Ещё
Цены на золото перешли к росту
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.00
$
68.28
79.50
79.70
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
77.54
+0.10 Золото
1205.00
–0.01 РТС
1075.55
–0.27
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1676
+0.0238
17.08
1.1438
30.08
26.08
21.08

Цены на золото перешли к росту после нескольких дней снижения 

Прайм + ещё 2 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Стоимость золота в пятницу дорожает в рамках коррекции после снижения в течение трех торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.22 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6 долларов, или на 0,5%, до 1211 долларов за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро повышалась на 0,37% — до 14,53 доллара за унцию.
Несмотря на то, что стоимость золота перешла к росту, эксперты, опрошенные агентством Рейтер, ожидают, что по итогам августа снижение цен на драгметалл составит 1,7%, и это будет уже пятое подряд месячное падение.
При этом аналитики добавили, что стоимость золота будет продолжать реагировать на изменения курса доллара по отношению к мировым валютам. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) по состоянию на 8.22 мск в пятницу снижается на 0,11%, до 94,62 пункта.
Управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лан (Brian Lan) напомнил агентству, что 1200 долларов — это психологическая отметка для золота, и поэтому некоторое время вокруг нее будут происходить колебания.
Прайм: последние новости
Биржи АТР в основном снижаются на обострении торговых опасений ЦБ РФ с 31 августа отозвал лицензию у "К2 банка" Британская Wonga после прекращения выдачи микрокредитов объявила о банкротстве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обманчивое затишье: что ждет рубль
ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка1
У россиян появился новый способ передать наследство8
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение