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Золото дешевеет вслед за укреплением курса доллара
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Золото дешевеет вслед за укреплением курса доллара 

Прайм 25 минут назад
МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Стоимость золота в четверг продолжает снижаться из-за укрепления курса доллара на фоне статистики по доходам и расходам потребителей в США в июле, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.57 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,8 доллара, или на 0,48%, до 1205,7 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 1,65% — до 14,46 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,14%, до 94,73 пункта.
"Хотя в среднесрочной и долгосрочной перспективе мы уверены, что золото будут торговаться дороже, в краткосрочной перспективе мы наблюдаем небольшую проблему, так как доллар остается сильным", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика по сырьевым товарам Julius Baer Карстена Менке (Carsten Menke).
Индекс доллара вырос в четверг на фоне статистики по расходам в США. По сообщению бюро экономического анализа министерства торговли США, потребительские доходы в стране в июле выросли на 54,8 миллиарда долларов, или на 0,3%, по сравнению с июнем, расходы — на 49,3 миллиарда долларов, или на 0,4%. Оба показателя совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.
Рост потребительских расходов свидетельствует о продолжении роста американской экономики и поддерживает рост стоимости доллара. В свою очередь, более дорогой доллар делает покупку золота менее привлекательной для держателей других валют.
"Несмотря на всю геополитическую и торговую напряженность, мы по-прежнему наблюдаем хорошие показатели по прибылям компаний, а это поддерживает стоимость рынка акций, оказывая давление на золото", — сообщил агентству президент департамента мировых рынков TIAA Bank Крис Гаффни (Chris Gaffney).
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