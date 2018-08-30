Золото дешевеет вслед за укреплением курса доллара

МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Стоимость золота в четверг продолжает снижаться из-за укрепления курса доллара на фоне статистики по доходам и расходам потребителей в США в июле, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.57 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,8 доллара, или на 0,48%, до 1205,7 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 1,65% — до 14,46 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,14%, до 94,73 пункта.

"Хотя в среднесрочной и долгосрочной перспективе мы уверены, что золото будут торговаться дороже, в краткосрочной перспективе мы наблюдаем небольшую проблему, так как доллар остается сильным", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика по сырьевым товарам Julius Baer Карстена Менке (Carsten Menke).

Индекс доллара вырос в четверг на фоне статистики по расходам в США. По сообщению бюро экономического анализа министерства торговли США, потребительские доходы в стране в июле выросли на 54,8 миллиарда долларов, или на 0,3%, по сравнению с июнем, расходы — на 49,3 миллиарда долларов, или на 0,4%. Оба показателя совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Рост потребительских расходов свидетельствует о продолжении роста американской экономики и поддерживает рост стоимости доллара. В свою очередь, более дорогой доллар делает покупку золота менее привлекательной для держателей других валют.

"Несмотря на всю геополитическую и торговую напряженность, мы по-прежнему наблюдаем хорошие показатели по прибылям компаний, а это поддерживает стоимость рынка акций, оказывая давление на золото", — сообщил агентству президент департамента мировых рынков TIAA Bank Крис Гаффни (Chris Gaffney).