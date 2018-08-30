Китайская компания недоплатила 25 млн рублей за рыбу российскому экспортёру

Правонарушение выявила Владивостокская таможня.

Фото: пресс-служба Владивостокской таможни

Российский экспортер заключил контракт с китайской компанией на поставку свежемороженой рыбопродукции. Палтус, минтай, карась, лосось, кета были вывезены в Китай. Однако оплата за поставленный товар на счет российской компании поступила не полностью. Сумма непоступивших денежных средств составила 441 тысячу долларов США, или в пересчете на рубли — 25,7 миллиона рублей. При этом экспортер не предпринял необходимых мер для получения всей оплаты за товар в установленный контрактом срок, передает Prim.News со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни.

По данным фактам Владивостокская таможня возбудила 15 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ.

Справка:

Федеральным законом № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» установлено, что при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны обеспечить в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами, получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.