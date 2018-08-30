Приморская торговая сеть «Экономыч» вышла на Сахалин

Торговая сеть «Реми» работает с 2008 года.

Торговая сеть из Приморья «Экономыч» (входит в группу «Реми») в пятницу открывает первый дискаунтер в Южно-Сахалинске, сообщает «Золотой Рог». До этого сеть была представлена торговыми точками только в Приморье и Хабаровске.

«Экономыч» делает ставку на низкие цены на товары и продукты повседневного спроса знакомых покупателям брендов и торговых марок.

«Этого можно достичь, соблюдая несколько условий: простое оформление торгового зала, упрощенный мерчендайзинг, оптимизация бизнес-процессов, небольшое количество персонала», — отмечают в «Экономыче».