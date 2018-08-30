Ещё
Приморская торговая сеть «Экономыч» вышла на Сахалин
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.01
$
68.28
79.33
79.70
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.95
77.53
Индексы и котировки Brent
77.57
+0.14 Золото
1200.08
+0.01 РТС
1075.55
–0.27
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.1673
+0.0234
17.08
1.1438
29.08
24.08
20.08

Приморская торговая сеть «Экономыч» вышла на Сахалин 

Prim.News 1 час назад
Фото: Prim.News
Торговая сеть «Реми» работает с 2008 года.
Торговая сеть из Приморья «Экономыч» (входит в группу «Реми») в пятницу открывает первый дискаунтер в Южно-Сахалинске, сообщает «Золотой Рог». До этого сеть была представлена торговыми точками только в Приморье и Хабаровске.
«Экономыч» делает ставку на низкие цены на товары и продукты повседневного спроса знакомых покупателям брендов и торговых марок.
«Этого можно достичь, соблюдая несколько условий: простое оформление торгового зала, упрощенный мерчендайзинг, оптимизация бизнес-процессов, небольшое количество персонала», — отмечают в «Экономыче».
Prim.News: последние новости
Китайская компания недоплатила 25 млн рублей за рыбу российскому экспортёру Обзор: как крупные торговые сети конкурируют с Интернет-магазинами Против пенсионной реформы выступили парламенты только четырёх муниципалитетов Приморья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обманчивое затишье: какие испытания ждут рубль15
«Пятерочка» решила нажиться на пенсионерах66
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение