Экс-руководитель клуба НБА «Сакраменто» подозревается в хищении более $13 млн 

Бывший руководитель отдела доходов клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» Джеффри Дэвид подозревается в хищении денег.
Дэвид присвоил себе $13,4 млн из спонсорских поступлений и на эти средства приобрёл дом в Южной Калифорнии, сообщает The Sacramento Bee.
Дэвид, ныне работающий в структуре другого клуба НБА «Майами Хит», работал в «Сакраменто» с 2012 года. ФБР не комментирует ситуацию.
Ранее чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Ник Янг был арестован вечером в пятницу, 24 августа, за неповиновение полиции.