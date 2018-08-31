Экс-руководитель клуба НБА «Сакраменто» подозревается в хищении более $13 млн

Бывший руководитель отдела доходов клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» Джеффри Дэвид подозревается в хищении денег.

Дэвид присвоил себе $13,4 млн из спонсорских поступлений и на эти средства приобрёл дом в Южной Калифорнии, сообщает The Sacramento Bee.

Дэвид, ныне работающий в структуре другого клуба НБА «Майами Хит», работал в «Сакраменто» с 2012 года. ФБР не комментирует ситуацию.

Ранее чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Ник Янг был арестован вечером в пятницу, 24 августа, за неповиновение полиции.