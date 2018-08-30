Минфин может предложить коррективы в механизм сдерживания цен на бензин

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости Минфин до конца 2018 года может предложить изменения в расчетах демпфирующего акциза в рамках налогового маневра в нефтянке, если увидит давление на цены на бензин в РФ, заявил замминистра финансов РФ Илья Трунин

Налоговый маневр предусматривает в том числе демпфирующий механизм, направленный на сдерживание роста цен на топливо. Так, при превышении оптовой цены бензина целевого уровня в 56 тысяч рублей за тонну разница между нетбэком, то есть внешней ценой, пересчитанной в рубли, и этой целевой ценой будет компенсироваться нефтеперерабатывающему заводу из бюджета, пояснил Трунин в эфире телеканала «Россия 24».

"Мы будем мониторить ситуацию, посмотрим. У нас еще есть время, потому что основные параметры определены, нам надо еще технически подготовить отрасль к работе в новых условиях. Если мы увидим, что есть давление на цену, что есть какие-то иные факторы, мы естественно будем предлагать какие-то изменения в законодательство. Сейчас мы считаем, что имеющихся инструментов достаточно, но, повторяю, до конца года много что может произойти", — сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли пересматривать порог цены в 56 тысяч рублей.

Трунин напомнил, что из-за резкого роста цен на бензин и дизтопливо правительство с 1 июня 2018 года до 1 января 2019 года временно понизило ставки акцизов. По его словам, демпфирующий механизм должен сдержать рост цен, который может возникнуть из-за того, что заканчивается период пониженного акциза на нефтепродукты.