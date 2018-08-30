Ещё
Рубль попытается уйти ниже отметки 67
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.01
$
68.28
79.33
79.70
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.68
79.09
Индексы и котировки Brent
77.60
+0.18 Золото
1200.08
+0.01 РТС
1075.55
–0.27
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.1673
+0.0296
16.08
1.1377
29.08
24.08
20.08

Рубль попытается уйти ниже отметки 67 

Инвест-Форсайт 27 минут назад
Фото: Инвест-Форсайт
Российская валюта торгуется сейчас практически без изменений: доллар на Московской бирже стоит 67,3 руб.
Сегодня на мировом валютном рынке все спокойно, значимых движений пока нет. Однако в пользу укрепления рубля играет пик выплаты налогов, в период которого крупные экспортеры усиленно продают доллары и евро для выплат в бюджет. С технической точки зрения рублю также было бы неплохо укрепиться.
«В отсутствие нового существенного негатива извне у рубля сохраняется потенциал для умеренного укрепления в ближайшее время, ведь фундаментально, без учета внешних рисков, рубль должен торговаться на более крепких уровнях. Сегодня можем увидеть курс российской валюты вблизи отметок 67-67,50/USD», — считает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Введенные сегодня в отношении России санкции никакого влияния на финансовый рынок не оказывают, гораздо большее угнетающее влияние оказывает готовящееся рассмотрение законопроекта о новых ограничениях в области финансов.
Но все же мы считаем, что рубль попытается уйти ниже отметки 67 руб. за доллар и там закрепиться. Однако этим планам может помешать нефть, коррекция которой после бурного роста без особых оснований весьма велика. Сейчас за бочку «черного золота» дают $75,5.
На хорошем внешнем фоне растет рынок акций, прибавляя 0,7% и вплотную подойдя к важному сопротивлению 2300 пунктов по индексу Московской биржи. Внешний фон для «быков» сейчас слабо положительный: после роста фондовой Азии в районе полупроцента растут европейские индексы, плюсуют и американские фьючерсы. Однако для закрепления выше отметки 2300 нужны новые драйверы или продолжение притока средств нерезидентов в российские акции.
Борис Соловьев, финансовый аналитик
Инвест-Форсайт: последние новости
Что грозит «долларовым» вкладам россиян? Рубль неуверенно отошел от локальных минимумов «Большая пятерка» криптовалют: анализ и прогноз на неделю
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пятерочка» решила нажиться на пенсионерах66
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
75 рублей за доллар: какие испытания ждут валюту РФ2
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию336
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение