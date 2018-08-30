Рубль попытается уйти ниже отметки 67

Российская валюта торгуется сейчас практически без изменений: доллар на Московской бирже стоит 67,3 руб.

Сегодня на мировом валютном рынке все спокойно, значимых движений пока нет. Однако в пользу укрепления рубля играет пик выплаты налогов, в период которого крупные экспортеры усиленно продают доллары и евро для выплат в бюджет. С технической точки зрения рублю также было бы неплохо укрепиться.

Дмитрий Полевой. «В отсутствие нового существенного негатива извне у рубля сохраняется потенциал для умеренного укрепления в ближайшее время, ведь фундаментально, без учета внешних рисков, рубль должен торговаться на более крепких уровнях. Сегодня можем увидеть курс российской валюты вблизи отметок 67-67,50/USD», — считает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций

Введенные сегодня в отношении России санкции никакого влияния на финансовый рынок не оказывают, гораздо большее угнетающее влияние оказывает готовящееся рассмотрение законопроекта о новых ограничениях в области финансов.

Но все же мы считаем, что рубль попытается уйти ниже отметки 67 руб. за доллар и там закрепиться. Однако этим планам может помешать нефть, коррекция которой после бурного роста без особых оснований весьма велика. Сейчас за бочку «черного золота» дают $75,5.

На хорошем внешнем фоне растет рынок акций, прибавляя 0,7% и вплотную подойдя к важному сопротивлению 2300 пунктов по индексу Московской биржи. Внешний фон для «быков» сейчас слабо положительный: после роста фондовой Азии в районе полупроцента растут европейские индексы, плюсуют и американские фьючерсы. Однако для закрепления выше отметки 2300 нужны новые драйверы или продолжение притока средств нерезидентов в российские акции.