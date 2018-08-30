Рубль вновь игнорирует позитив

Российская валюта снижалась вчера и продолжает падать сегодня, несмотря на внешний позитив. Сейчас котировки пары рубль-доллар вплотную подошли к отметке 68.

При этом рубль полностью игнорирует как высокие цены на нефть, так и снижение доллара на мировом рынке по отношению к большинству валют на фоне достижения торгового соглашения между Штатами и Мексикой, а также позитивных подвижек в переговорах с Европой. Сейчас пара евро-доллар торгуется вблизи сопротивления 1,17.

Более того, вчера рубль не отреагировал и на пик налогового периода, в течение которого крупные экспортеры продают валюту для расчетов с бюджетом. Сегодня этот фактор сошел на нет, и желающих избавиться от долларов и евро стало меньше.

«Опасения внушает рубль, который падает даже при дешевеющем на международной арене долларе и дорогой нефти. Можно, конечно, все свалить на опасения введения санкций в отношении российского госдолга, но, на наш взгляд, основная причина кроется в уверенности инвесторов в дальнейшей девальвации рубля. В то время, когда рубль падал от отметки 64 до 69 руб. за доллар, финансовые власти не предпринимали никаких шагов для остановки девальвации. Следовательно, монетарным властям выгоден слабый курс рубля, что позволит наполнить бюджет, но уведет реальную инфляцию далеко за обозначенную цель в 4%», — отмечает Алексей Антонов из «Алора».

В таких условиях прогнозировать дальнейшую динамику курса рубля сложно. В пользу того, что страхи новых санкций не так сильны на рынке, как это хотелось бы представить девальваторам рубля, говорит и тот факт, что рынок акций растет 4-й день подряд и пробил сопротивления 2300 и 2320 пунктов по индексу Мосбиржи, открыв себе дорогу на исторические максимумы. Основным драйвером роста фондового рынка мы склонны считать продолжающийся приток спекулятивного западного капитала, основанного на высоких ценах на нефть и ставших неясными перспективами введения жестких санкций финансового характера в отношении России.