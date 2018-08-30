Рубль неуверенно отошел от локальных минимумов

Рубль сегодня укрепляется к доллару США примерно на 0,75% и торгуется на уровне 67,7 руб. за доллар. Наконец-то рубль может отыгрывать рыночный фон после того, как вчера Банк России заявил, что прекращает покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила до конца сентября.

«Рубль отошел от недельных пиков после решения Банка России приостановить до конца сентября покупки валюты в рамках бюджетного правила. Пресс-релиз ЦБ был опубликован, когда рубль находился вблизи отметки 69 в паре с USD и 80 в паре с EUR. Вероятно, риск превышения данных отметок вызывает беспокойство ЦБ. ЦБ уже не первый раз приостанавливает покупки валюты (это происходило и в апреле, и в августе), но на сей раз впервые весьма четко обозначил ориентиры по срокам отсутствия покупок. Это позитивный сдвиг в коммуникации ЦБ, который несколько снизил неопределенность, существующую на рынке. В то же время операции ЦБ не являлись ключевым источником давления на рубль, поэтому их приостановку вряд ли можно считать фактором, способным развернуть тренд на валютном рынке. Скорее можно говорить о некотором смягчении давления на рубль, которое также может быть подкреплено приближающимся пиком налоговых платежей (27 августа). Риски обострения санкций, являющиеся ключевым источником давления на рубль, сохраняются. Как следствие, рубль остается уязвимым в ближайшие месяцы, пока не будет получена более конкретная информация по изменениям санкционного режима», — говорит Татьяна Евдокимова из « Нордеа банка ».

Сегодня рубль начал отыгрывать как небольшое снижение доллара на мировых площадках (пара евро-доллар не смогла уйти ниже 1,15 и сейчас растет на 0,2%), так и взлет нефтяных котировок. Однако от более сильного роста российскую валюту сдерживает негативная ситуация на развивающихся рынках в целом.

Нефть опять сильно растет, прибавляя сегодня более процента. Сейчас баррель стоит $75,7. Такой рост сырья выглядит неоправданным. Снижение запасов в Штатах, ожидание сезона ураганов в США и слабые надежды на компромисс в торговых спорах двух крупнейших мировых экономик, на наш взгляд, все-таки не являются столь весомыми поводами для почти безоткатного роста с $71. С технической точки зрения нефть пробила сопротивление на уровне $75 и направляется к следующему уровню $77, пробить который без новых драйверов будет очень сложно.

Однако рынок акций игнорирует весь внешний позитив. Ранее индекс Московской биржи вплотную подходил к сильной поддержке 2250 пунктов, но пробить ее без порции негатива не удалось. По-прежнему идут распродажи акций Сбербанка , который тянет за собой весь рынок. Вчера Сбербанк закрылся чуть ниже поддержки 180 руб., и с утра была надежда, что данный пробой ложный и акции крупнейшего российского банка уйдут вверх. Однако сейчас Сбербанк теряет в капитализации еще 1,8%. Это говорит о том, что страхи жестких санкций все-таки присутствуют на рынке.

Не исключено, что под вечер пятницы часть трейдеров будет выходить из акций и рублевых позиций. Это может немного опустить котировки рубля и значение индекса Мосбиржи.