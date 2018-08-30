Что грозит «долларовым» вкладам россиян?

Ухудшение отношений между Россией и США, появление все новых антироссийских санкций, блокировка счетов российских компаний и олигархов в западных банках заставляет задуматься: не появится ли у российских банков в ближайшее время проблем с долларовой ликвидностью? И смогут ли они выполнить обязательства перед вкладчиками, если депозиты номинированы в валюте США? «Инвест-Форсайт» опросил экспертов, попросив ответить на вопрос: не грозит ли что долларовым вкладам россиян?

Юрий Твердохлеб, доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС

— Никаких оснований опасаться за сохранность сбережений нет и в ближайшее время не ожидается. Все вопросы, которые сегодня обсуждаются в виде санкций, никак не сказываются на исполнении банками своих обязательств в той или иной валюте, в том числе в долларах. Даже если будет установлен самый жесткий вариант санкций, о которых сегодня говорят, — все равно, это не должно сказаться на возможности российских банков выполнять свои обязательства перед физическими лицами. Информация о перспективах девальвации рубля носит, скажем так, надуманный характер. Потому что предпосылок для этого нет, и курс национальной валюты по отношению к иностранным валютам определяется прежде всего количественными соотношениями этих двух валют на валютном рынке. Центральный банк любой страны всегда имеет возможность соответствующим образом соотносить это количество, чтобы придерживаться тех или иных курсовых соотношений. Поэтому возможная девальвация рубля может быть связана только с тем, насколько она будет соответствовать задачам Центрального банка по поддержанию тех параметров, которые определяются его денежно-кредитной политикой. Сегодня складывается следующая ситуация: дальнейшее ослабление рубля может привести к отходу от тех параметров денежно-кредитной политики, прежде всего инфляции, которые должен исполнять ЦБ. А раз так, то, скорее всего, ЦБ будет проводить политику поддержания курса рубля и недопущения дальнейшей девальвации.

— Весь негативный новостной фон уже отыгран. В ближайшее время, с моей точки зрения, стоит ожидать коррекции в сторону укрепления рубля. В перспективе до конца года все будет зависеть от новостного фона, однако при отсутствии значимых геополитических событий следует ожидать коридора рубля в диапазоне инфляции. При текущей конъюнктурной ситуации стоит обратить внимание на рублевые облигации.

— В последние дни рубль «штормит» в связи с заявлениями США о возможных введениях новых санкций к государственным банкам относительно ограничений их операций в долларах. Но вряд ли это серьезно отразится на обычных жителях России, которые имеют вклады в валюте. Риск принудительной конвертации крайне низок. Кроме того, в критичной ситуации всегда есть возможность перевести валютные накопления в заграничный банк — ограничений на эту операцию нет. Скачок доллара на рынке наблюдается уже не первый раз и, вероятнее всего, как в предыдущих аналогичных ситуациях, носит временный характер. А это значит, доллар может отыграть вниз до более приемлемого уровня в 62-63 рубля. Многие поддаются панике и бегут при любых значительных колебаниях в обменный пункт менять сбережения на валюту, которая идет в рост, — не лучшая стратегия по сохранению финансов. Слишком много спекулянтов, да и вероятность отката валюты на прежний уровень велика.