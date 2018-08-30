Что грозит «долларовым» вкладам россиян? 

Ухудшение отношений между Россией и США, появление все новых антироссийских санкций, блокировка счетов российских компаний и олигархов в западных банках заставляет задуматься: не появится ли у российских банков в ближайшее время проблем с долларовой ликвидностью? И смогут ли они выполнить обязательства перед вкладчиками, если депозиты номинированы в валюте США? «Инвест-Форсайт» опросил экспертов, попросив ответить на вопрос: не грозит ли что долларовым вкладам россиян?
Юрий Твердохлеб, доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС
— Никаких оснований опасаться за сохранность сбережений нет и в ближайшее время не ожидается. Все вопросы, которые сегодня обсуждаются в виде санкций, никак не сказываются на исполнении банками своих обязательств в той или иной валюте, в том числе в долларах. Даже если будет установлен самый жесткий вариант санкций, о которых сегодня говорят, — все равно, это не должно сказаться на возможности российских банков выполнять свои обязательства перед физическими лицами. Информация о перспективах девальвации рубля носит, скажем так, надуманный характер. Потому что предпосылок для этого нет, и курс национальной валюты по отношению к иностранным валютам определяется прежде всего количественными соотношениями этих двух валют на валютном рынке. Центральный банк любой страны всегда имеет возможность соответствующим образом соотносить это количество, чтобы придерживаться тех или иных курсовых соотношений. Поэтому возможная девальвация рубля может быть связана только с тем, насколько она будет соответствовать задачам Центрального банка по поддержанию тех параметров, которые определяются его денежно-кредитной политикой. Сегодня складывается следующая ситуация: дальнейшее ослабление рубля может привести к отходу от тех параметров денежно-кредитной политики, прежде всего инфляции, которые должен исполнять ЦБ. А раз так, то, скорее всего, ЦБ будет проводить политику поддержания курса рубля и недопущения дальнейшей девальвации.
Алексей Баскаков, руководитель департамента оценки компании «ФинЭкспертиза»
— Весь негативный новостной фон уже отыгран. В ближайшее время, с моей точки зрения, стоит ожидать коррекции в сторону укрепления рубля. В перспективе до конца года все будет зависеть от новостного фона, однако при отсутствии значимых геополитических событий следует ожидать коридора рубля в диапазоне инфляции. При текущей конъюнктурной ситуации стоит обратить внимание на рублевые облигации.
Алина Бажулина, заместитель управляющего петербургского филиала АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
— В последние дни рубль «штормит» в связи с заявлениями США о возможных введениях новых санкций к государственным банкам относительно ограничений их операций в долларах. Но вряд ли это серьезно отразится на обычных жителях России, которые имеют вклады в валюте. Риск принудительной конвертации крайне низок. Кроме того, в критичной ситуации всегда есть возможность перевести валютные накопления в заграничный банк — ограничений на эту операцию нет. Скачок доллара на рынке наблюдается уже не первый раз и, вероятнее всего, как в предыдущих аналогичных ситуациях, носит временный характер. А это значит, доллар может отыграть вниз до более приемлемого уровня в 62-63 рубля. Многие поддаются панике и бегут при любых значительных колебаниях в обменный пункт менять сбережения на валюту, которая идет в рост, — не лучшая стратегия по сохранению финансов. Слишком много спекулянтов, да и вероятность отката валюты на прежний уровень велика.
Сергей Леонидов, генеральный директор сервиса «Сравни.ру»
— Если коротко — пока за валютные вклады действительно опасаться не стоит. При оптимистичном сценарии и в мягком варианте нового санкционного пакета рубль снова немного пошатнет (плюс-минус до 70 рублей за доллар), но глобально ничего не поменяется: курс откатится примерно к нынешним значениям. То есть экономика оперативно переварит новые санкции и ответ на них, а для населения и тем более вкладчиков сами санкции ничего существенно нового не принесут. При жестких санкциях (квартал, год спустя или в какой-то иной период времени) рубль пошатнется сильнее, отыгрывать позиции будет значительно дольше, и до нынешних 66 рублей доллар уже не опустится. При сильной девальвации рубля ЦБ всё же увеличит ключевую ставку, соответственно, ставки по кредитам и вкладам тоже пойдут вверх, затормозится кредитование, начнут расти проблемные долги, наступит инфляция. Все это снова будет восстанавливаться несколько лет в очередных новых условиях для экономики. При этом долларовые вкладчики окажутся в выигрыше. Но если появится запрет на межбанковские валютные переводы, с долларовыми счетами работать станет сложнее, хотя, скорее всего, просто увеличится путь и стоимость таких движений по счетам. Могут возникнуть проблемы с работой за границей карт российских банков, попавших под санкции, как это было с картами «СМП Банка» в 2014 году. И еще очевидная вещь — санкции в ближайшие годы никуда не денутся, а причины для ввода новых всегда найдутся. Как известно, министр финансов Антон Силуанов сказал: новые санкции не создадут никаких проблем с валютными счетами граждан РФ в российских банках, а ЦБ поддержит банки, попавшие под санкции. Но про российские ответные инициативы не сказал ничего. При этом у нашего правительства всегда есть желание отвечать на санкции. А жесткие санкции чаще всего работают в обе стороны, пусть и с разной силой. Например, вслед за продажей Россией американских госбумаг могут последовать ограничения на продажу валюты частным лицам — лимит для тех, кто едет за рубеж (по примеру Ирана), снижение планки вывоза иностранной валюты из страны. Пока в эти меры верится с большим трудом, но почему бы не иметь в голове наиболее плохой вариант развития событий? Или еще один страх: конвертация валютных вкладов свыше определенной суммы в рубли по не очень выгодному курсу для вкладчика. Но подобное возможно лишь при отсутствии наличной валюты у банков для выдачи валютных вкладов, а такое пока выглядит маловероятным.