Эффект хомяка, или Тормоз для кредитов

Российские банки с 1 сентября начнут выдавать ссуды населению на новых условиях: за повышенные ставки им придется создавать больше резервов. Станет ли нам сложнее взять кредит?

Хороший аппетит? Ухудшим!

Второй раз за год ЦБ попробует охладить рынок потребительского кредитования. Чтобы выдача необеспеченных займов стала менее выгодной для банков, им предписали применять новые коэффициенты риска. Речь идет о ссудах, полная стоимость которых превышает 10% годовых. По данным регулятора, беззалоговых кредитов по ставке ниже этого уровня на рынке сейчас нет, поэтому новые нормативы распространятся на широкий круг продуктов.

Сергей Хотимский. Последний раз подобные нормативы обновлялись в мае. В июле регулятор объявил о необходимости их повторного ужесточения, но сделал небольшую уступку участникам рынка. Заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев тогда пояснял, что ограничения в целом необходимы для сдерживания роста необеспеченного потребкредитования. Этот сегмент расширяется уже 16 месяцев подряд, причем с начала года показатель темпов прироста стал двузначным. К началу июня портфель беззалоговых ссуд, выданных российскими банками, достиг 6,6 трлн рублей. Действия Банка России — естественная реакция на повышенный риск-аппетит отдельных игроков, считает первый заместитель председателя правления Совкомбанка

Сложности для избранных

Введение повышенных коэффициентов — очень действенная мера, считает генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов . По его словам, банки естественным образом будут выдавать населению меньше беззалоговых ссуд. Сильнее всех изменения почувствуют организации, которые специализируются на необеспеченном кредитовании физлиц, полагает ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Внушительные розничные портфели, в частности, имеют «Ренессанс Кредит» (87,1% от активов), Почта Банк (84,4%), «Хоум Кредит» (72,1%), а также Тинькофф Банк (55,1%). Согласно отчетности организаций по МСФО за прошлый год, доля необеспеченных кредитов у них превышает 95%.

банке «Хоум Кредит» признали, что новые коэффициенты риска окажут давление на ключевые бизнес-показатели лидеров в этом сегменте. «Кроме того, настолько частые изменения методики расчета достаточности капитала затрудняют долгосрочное планирование деятельности банков и создают нерыночные конкурентные преимущества для небанковских кредитных организаций», — отмечает аналитик «Хоум Кредита» Станислав Дужинский

«Ренессанс Кредит» адаптирует свою бизнес-модель под новые требования, сообщил вице-президент банка Григорий Шабашкевич. Тинькофф Банк не ответил на запрос Банки.ру

Новые нормативы рынок не развернут, но лидерам в розничном кредитовании придется задуматься над стратегией, констатирует Юрий Грибанов. «У банка будет вилка: либо провести ребалансировку портфеля и выдавать больше ссуд высокого качества, либо сохранять свою стратегию и согласиться на некоторое снижение прибыли. Еще один вариант — искать средства для увеличения капитала», — резюмирует эксперт.

Новость

Кредиты для немногих

Собеседники Банки.ру признают: новые коэффициенты по беззалоговым кредитам повлияют не столько на балансы банков, сколько на их отношение к клиентам. «Кредитные организации с высокой вероятностью ужесточат требования к рисковым категориям заемщиков и клиентам „с улицы“, которым сейчас предлагают ссуды по более высоким ставкам», — уверена Екатерина Щурихина. По ее словам, часть таких потребителей будут вынуждены пользоваться услугами МФО. Вне банковского рынка могут оказаться заемщики и с удовлетворительным профилем риска, предупреждает Станислав Дужинский.

Более надежные клиенты от этого в целом выиграют, полагает заместитель председателя правления банка «Восточный» Алексей Крейтор. «Возрастет значимость вторичных продаж клиентам, ранее показавшим себя с лучшей стороны в части кредитной дисциплины», — поясняет топ-менеджер.

Банки также поменяют политику по размеру ссуд, говорит Григорий Шабашкевич. По его словам, новые требования в меньшей степени затронут крупные кредиты, поскольку они выдаются по более низким ставкам. «Средние суммы кредитов, выдаваемых на руки, не снизятся, а, скорее всего, вырастут», — прогнозирует эксперт.

Средний размер таких займов и так растет, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй. Во II квартале показатель почти достиг 200 тыс. рублей, увеличившись на 35,5% год к году.

Если охлаждения на рынке необеспеченного потребительского кредитования не произойдет, ЦБ решится на более жесткие шаги, не исключает Екатерина Щурихина. По ее словам, регулятор может еще раз повысить коэффициенты риска по беззалоговым ссудам в следующем году.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru