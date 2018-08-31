Экономика Китая оказалась во власти рисков

Москва, 31 августа — «Вести. Экономика» Во второй половине года экономика Китая столкнулась с растущими рисками. Разработчикам политики необходимо активизировать усилия по достижению ключевых целей развития, предупредил глава агентства государственного планирования, учитывая, что растет напряженность в торговле США.

«Цели экономического роста, занятости, инфляции, экспорта и импорта можно достичь за счет усилий. Но для достижения целей роста в сфере потребления необходимо приложить большие усилия, чтобы обеспечить полное общее финансирование и располагаемый доход в городах», — отметил он Хи Лифенг в Постоянном комитете Всекитайского собрания народных представителей во вторник.

Из-за роста стоимости финансирования экономика Китая начала падать еще до обострения торгового конфликта с Вашингтоном, рост инвестиций остался на рекордно низком уровне, а потребители сохраняют осторожность в отношении расходов.

Пекин увеличивает расходы на инфраструктуру, предлагая помощь небольшим компаниям, чтобы предотвратить резкое замедление. Однако политики с осторожностью увеличивают долг, который подпитывался прошлыми стимулами.

В приоритете остается рост внутреннего спроса, так как экспорт рано или поздно ослабнет, а рост цен на недвижимость увеличит долг домохозяйств.

Политики установили 10%-й целевой показатель роста розничных продаж в течение всего года, как и в 2017 году. Однако этот уровень был достигнут лишь через месяц в этом году. Рост продаж за последние несколько месяцев оставался самым слабым, начиная с 2003 года.

«Во второй половине этого года стоит ждать большие встречные ветры. Но исходя из сегодняшнего заявления, я не могу сказать, что они продвинулись в сторону ослабления. Я не думаю, что снижено напряжение между двумя целями: одна — кампания по снижению задолженности, другая — достижение экономического роста», — отмечает Джулиан Эванс-Притчард, экономист из Capital Economics.

Структурные проблемы Глава Национальной комиссии по развитию и реформа КНР объяснил растущие трудности долгосрочными структурными вызовами в экономике, а также внешними рисками.

Он заявил, что Китай должен ориентироваться на диверсификацию своих экспортных рынков и стимулировать импорт.

На прошлой неделе официальные лица США и Китая завершили переговоры, не достигнув какого-либо серьезного прорыва, кроме того, начался еще один раунд тарифов. Ожидается, что в конце сентября Вашингтон применит еще более радикальные меры.

Он добавил, что Китай продолжит свою многолетнюю кампанию по сокращению финансовых рисков и снижению задолженности, однако намерен контролировать темпы и интенсивность усилий, повторяя обещание центробанка о том, что на этот раз страна не прибегнет к сильным стимулам для поддержки роста.

Он также добавил, что в приоритете остается сохранение уровня занятости.

Уровень безработицы в городских районах Китае вырос до 5,1% в июле с 4,8% в июне. В этом году власти планируют сохранить этот показатель ниже 5,5%.

Он добавил, что власти внимательно следят за изменениями цен и поставкой важных товаров, чтобы оказывать воздействие на потребителей.