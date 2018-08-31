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Трамп не жалеет, что назначил Джерома Пауэлла на должность главы ФРС США
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Трамп не жалеет, что назначил Джерома Пауэлла на должность главы ФРС США 

ТАСС 22 минуты назад
НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уважает главу американской Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и не жалеет, что назначил его на эту должность. Об этом глава Белого дома заявил в четверг в интервью агентству Bloomberg.
Ранее Трамп раскритиковал Пауэлла за проводимую им политику постепенного повышения базовой процентной ставки. По данным агентства, президент заявил, что, назначая Пауэлла на должность председателя ФРС, он считал, что тот будет сторонником сохранения низкой процентной ставки, однако с разочарованием выяснил, что это оказалось не так.
При этом в интервью президент, как отмечает Bloomberg, заявил, что не жалеет о назначении Пауэлла. «Я поставил [на эту должность] человека, который мне нравится и которого я уважаю», — указал американский лидер.
По словам Трампа, несмотря на то, что ему «не нравится» повышение процентной ставки, он считает, что контроль над национальной валютой должен осуществлять независимый орган, каким является ФРС, а не политики.
На прошлой неделе Пауэлл высказался за дальнейшее постепенное повышение процентной ставки на фоне высоких темпов роста экономики США. Он напомнил о ранее озвученной позиции ФРС, в соответствии с которой дальнейшее повышение ставки будет целесообразным, «если сильное повышение доходов и занятости продолжится».
Ранее Пауэлл заявлял, что в ближайшие годы уровень инфляции в США будет находиться в районе целевого показателя в размере 2%.
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