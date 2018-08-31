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Таможенные пошлины за интернет-покупки начнут принимать на почте
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Таможенные пошлины за интернет-покупки начнут принимать на почте 

Инфо 24 1 час назад
Фото: Инфо 24
С ноября 2018 года оплатить таможенные пошлины за посылки из иностранных интернет-магазинов можно будет в отделениях «Почты России». Речь идет о посылках стоимостью более 1000 евро в месяц или весом свыше 31 кг. До достижения этих значений посылки можно ввозить бесплатно.
Как заявил ТАСС замглавы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, пилотный проект с «Почтой России» ведомство запустит 1 ноября.
«Почта» выступит «в качестве уполномоченного оператора» по приему таможенных платежей. ФТС планирует распространить этот опыт и на экспресс-перевозчиков.
Сейчас для оплаты пошлины за посылку можно обратиться в таможенную службу города или перевести деньги онлайн на сайте ФТС.
Посылки, общая стоимость которых за месяц превышает 1000 евро, облагаются пошлиной в 30%. Эту же пошлину придется платить, если общий вес посылок за месяц составит более 31 кг. В начале 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который устанавливает снижение беспошлинного порога до 500 евро в 2019 году и до 200 евро в 2020 году. В июне ФТС предлагала облагать пошлинами покупки любой стоимости, приобретенные в иностранных интернет-магазинах.
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