Таможенные пошлины за интернет-покупки начнут принимать на почте

С ноября 2018 года оплатить таможенные пошлины за посылки из иностранных интернет-магазинов можно будет в отделениях « Почты России ». Речь идет о посылках стоимостью более 1000 евро в месяц или весом свыше 31 кг. До достижения этих значений посылки можно ввозить бесплатно.

«Почта» выступит «в качестве уполномоченного оператора» по приему таможенных платежей. ФТС планирует распространить этот опыт и на экспресс-перевозчиков.

Сейчас для оплаты пошлины за посылку можно обратиться в таможенную службу города или перевести деньги онлайн на сайте ФТС.