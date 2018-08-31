Таможня в Приморье выявила многомиллионную валютную махинацию

Таможенники в столице Приморского края возбудили 15 дел об административных правонарушениях. Фигурантам дел за нарушение законодательства грозят штрафы. Более 25 миллионов рублей выручки «не дошли» на счета российской компании. Об этом сообщил сайт Deita.ru.

Россияне заключили с компанией из Китая контракт на поставку свежемороженой рыбы. Продукт из России вывезли, а 41 тысячу американских долларов на счета компании не поступили.

«При этом экспортер не предпринял необходимых мер для получения всей оплаты за товар в установленный контрактом срок», — сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни.