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Индекс деловой активности в промышленности КНР в августе ускорился до 51,3 пункта
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Индекс деловой активности в промышленности КНР в августе ускорился до 51,3 пункта 

Прайм + ещё 2 31 минуту назад
ПЕКИН, 31 авг /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в августе составил 51,3 пункта против 51,2 пункта в июле, оказавшись несколько лучше ожиданий экспертов, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического управления.
Аналитики ожидали, что показатель в августе замедлится до 51 пункта.
Статбюро отмечает, что несмотря на незначительные темпы роста (всего на 0,1 процентных пункта с июля), индекс по-прежнему находится выше психологической отметки в 50 пунктов и сохраняет тенденцию роста.
Ведомство также подчеркивает, что слабое ускорение темпа роста новых заказов в августе на 0,1 процентных пункта по сравнению с июлем говорит об определенном замедлении спроса на рынке.
Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.
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