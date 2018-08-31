Промышленный PMI КНР ускорился в августе

Москва, 31 августа — «Вести. Экономика» Показатель оказался лучше ожиданий экспертов. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе также вырос.

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Индекс деловой активности в промышленности КНР в августе ускорился до 51,3 пункта против июльских 51,2. Показатель оказался лучше прогноза аналитиков, ожидавших замедления до 51 пункта.

Как отмечает государственное статистическое управление Китая, несмотря на незначительные темпы роста (индекс прибавил с июля лишь 0,1 п.п.), показатель находится выше психологической отметки в 50 пунктов. Тенденция роста сохраняется.

При этом статбюро подчеркивает, что такой слабый темп роста новых заказов в августе говорит о некотором замедлении спроса на рынке.

PMI в сфере услуг PMI в непроизводственном секторе Китая в августе ускорился до 54,2 пункта против 54 пунктов в июле. Таким образом, Индекс деловой активности в сфере услуг оказался значительно лучше прогнозов экспертов, которые ожидали замедления до 53,8 пунктов.

Статбюро КНР отмечает, что хотя темпы роста и невелики, PMI уже 12 месяцев подряд остается в зоне роста выше 54 пунктов. И это говорит об относительно высоких устойчивых темпах роста в непроизводственном секторе.

Этот сектор поддерживается правительством КНР. Власти Китая таким образом компенсируют спад в тяжелой промышленности, сопровождающийся закрытием предприятий и, соответственно, сокращением персонала. Новые рабочие места создаются в сфере услуг, на которую уже приходится более половины экономики КНР. По итогам 2017 г. доля непроизводственного сектора составила 51,6% от ВВП Китая.