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Алтайский филиал РСХБ выдал свыше 250 млн рублей на инвестиционные проекты
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Алтайский филиал РСХБ выдал свыше 250 млн рублей на инвестиционные проекты 

АиФ — Алтай 22 минуты назад
Объем инвестиционных кредитов, предоставленных Алтайским филиалом АО «Россельхозбанк» своим корпоративным клиентам в 2018 году, по состоянию на 30 августа превысил 250 млн рублей.
Одним из клиентов, оформившим инвестиционный заём, стала Бийская льняная компания. Это самый крупный производитель и переработчик льна-долгунца в Сибири и за Уралом. Полученные средства потрачены на приобретение сельскохозяйственной техники.
«Стоит отметить, своей продукцией наш клиент на 15-17% обеспечивает потребность всех предприятий льноперерабатывающей и текстильной промышленности Российской Федерации. Финансирование подобных проектов является приоритетным направлением деятельности для Россельхозбанка. Развитие таких компаний способствует экономическому росту региона и повышению инвестиционной привлекательности», — отметил директор Алтайского филиала Владимир Богданов.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
АО «Россельхозбанк» Генеральная лицензия Банка России № 3349
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