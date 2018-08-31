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В канун Дня нефтяника омские налоговая посчитала доходы бюджета от отрасли
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В канун Дня нефтяника омские налоговая посчитала доходы бюджета от отрасли 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Предприятия отрасли «Добыча полезных ископаемых» увеличили поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации на 32,3%. Об этом пишут на сайте УФНС России по Омской области. Налоговики проанализировало поступления от налогоплательщиков отрасли «Добыча полезных ископаемых» за 1 полугодие 2018 года.
За этот период предприятия отрасли направили в консолидированный бюджет Российской Федерации 1,1 млрд рублей. Их доля составила 1,3% от общего объема поступлений омских налогоплательщиков. В ведомстве отметили, что наблюдается увеличение поступлений на 0,3 млрд рублей или на 32,3%.
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