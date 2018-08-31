В канун Дня нефтяника омские налоговая посчитала доходы бюджета от отрасли

Предприятия отрасли «Добыча полезных ископаемых» увеличили поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации на 32,3%. Об этом пишут на сайте УФНС России по Омской области. Налоговики проанализировало поступления от налогоплательщиков отрасли «Добыча полезных ископаемых» за 1 полугодие 2018 года.

За этот период предприятия отрасли направили в консолидированный бюджет Российской Федерации 1,1 млрд рублей. Их доля составила 1,3% от общего объема поступлений омских налогоплательщиков. В ведомстве отметили, что наблюдается увеличение поступлений на 0,3 млрд рублей или на 32,3%.