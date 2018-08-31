Ещё
Безработица в Японии в июле неожиданно выросла до 2,5%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.01
$
68.28
79.40
79.70
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
77.54
+0.10 Золото
1204.67
+0.16 РТС
1075.55
–0.27
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1685
+0.0246
17.08
1.1438
30.08
26.08
21.08

Безработица в Японии в июле неожиданно выросла до 2,5% 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июле увеличилась до 2,5% с 2,4% в июне, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Индикатор оказался хуже прогнозов аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, которые ожидали сохранения уровня безработицы на отметке 2,4%.
Число безработных в стране в июле составило 1,72 миллиона человек, что на 190 тысяч (на 9,9%) меньше аналогичного показателя годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 42,46 миллиона человек, снизившись на 89 тысяч человек (на 2%) в годовом выражении.
Прайм: последние новости
Биржи АТР в основном снижаются на обострении торговых опасений Биржи Европы снижаются на опасениях вокруг торгового конфликта США и Китая Биржи АТР в основном снизились на ослаблении оптимизма вокруг глобальной торговли
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян появился новый способ передать наследство4
США готовы покинуть ВТО10
Обманчивое затишье: что ждет рубль145
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение