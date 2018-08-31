Безработица в Японии в июле неожиданно выросла до 2,5%

МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июле увеличилась до 2,5% с 2,4% в июне, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Индикатор оказался хуже прогнозов аналитиков, опрошенных агентством Рейтер , которые ожидали сохранения уровня безработицы на отметке 2,4%.

Число безработных в стране в июле составило 1,72 миллиона человек, что на 190 тысяч (на 9,9%) меньше аналогичного показателя годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 42,46 миллиона человек, снизившись на 89 тысяч человек (на 2%) в годовом выражении.