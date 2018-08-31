Планы КНР ограничить онлайн-игры обвалили акции разработчиков

Москва, 31 августа — «Вести. Экономика» Акции одного из крупнейших разработчиков контента Tencent отреагировали на сообщение о планах по борьбе за здоровье нации падением на 5%.

Фото: Wikimedia commons

Акции одного из лидеров китайской хай-тек-индустрии Tencent на открытии торгов в пятницу упали более чем на 5%. Причиной падения стало объявление властей КНР о планах по ограничению выпусков онлайн-игр, а также о введении лимитов на длительность самих игр.

В уведомлении, опубликованном в четверг Министерством образования КНР, говорится, что Главное государственное управление по делам радио и телевидения будет регулировать количество онлайн-игр и контролировать возрастные ограничения.

В уведомлении министерства подробно объясняются планы по ограничению использования электроники, направленные на то, чтобы сократить рост близорукости у детей. Ведомство отмечает, что родители должны сократить время, которое дети проводят с гаджетами, такими как смартфоны и планшет. Кроме того, ведомство рекомендовало ограничить время, которое дети дошкольного возраста проводят с устройствами до 1 часа в день. Причем длительность образовательных программ не должна превышать 15 минут в день.

Министерство подчеркивает, что надо поощрять детей проводить больше времени на улице. Книгам ведомство тоже уделило внимание: во-первых, детям не стоит предлагать читать их с электронных носителей. Во-вторых, не надо читать во время ходьбы, еды, лежа в постели, при слабом освещении или, напротив, при прямом солнечном свете.

После публикации сообщения ведомства акции Tencent упали на целых 5,2%. Индекс Hang Seng снизился на 1,2%.

Акции Tencent упали на 28,5% с рекордного уровня в конце января. В середине августа китайские власти заморозили одобрение онлайн-лицензий на онлайн-игры и акции компании просели на 6,7%. Компании запретили продажу популярной игры Monster Hunter: World, выпущенной за неделю до этого. Игорный бизнес приносит Tencent 40% от выручки.

Практически все соцсети КНР предоставляют пользователям большой ассортимент развлекательного контента, в том числе и игрового. После заморозки лицензий крупнейшие китайские соцсети Momo, Weibo и YY потеряли от 11% до 17% стоимости за 2 дня.