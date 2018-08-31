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BlackRock проголосовал за замену Маска независимым председателем правления
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BlackRock проголосовал за замену Маска независимым председателем правления 

Вести Экономика 23 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 31 августа — «Вести. Экономика» Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира поддержала предложение акционеров Tesla заменить председателя Илона Маска независимым директором.
Фото: Flickr
По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, BlackRock оказалась в числе тех, кто проголосовал за снятие Илона Маска с поста председателя правления Tesla. Предложение, подразумевало сохранение за Маском места генерального директора Tesla. Однако правление должен был возглавить независимый директор.
Впрочем, предложение части акционеров все-таки потерпело поражение. По данным SEC, на долю тех, кто проголосовал за рокировку в компании пришлось всего 17 млн акций. Тогда как голоса поддержавших Макса были обеспечены 86 млн акций Tesla.
“Наш подход к взаимодействию с компаниями и деятельность по голосованию, в соответствии с полномочиями, согласуется с нашим стремлением обеспечить долгосрочную стоимость активов для наших клиентов”, — прокомментировали свою позицию в BlackRock.
BlackRock был не единственным инвестором, выступавшим за смещение Маска. Предложение поддержали институциональные акционеры, сославшись на озабоченность по поводу независимости Маска и Совета. Сторонники перестановки призывают разделить роли генерального директора и председателя совета директоров для улучшения контроля над компанией.
Как отмечают аналитики, не получившее сейчас поддержки предложение все-таки будет учтено. Тем более, что за него проголосовал такой крупный инвестор, как BlackRock. Инвестиционной компании принадлежит 6,5 млн акций Tesla на сумму $170 млн Она занимает седьмое место в списке крупнейших акционеров автопроизводителя.
Доверие акционеров и совета директоров к Маску было подорвано твитами бизнесмена: 7 августа он написал о том, что намерен выкупить Tesla и сделать ее частной компанией. Предприниматель заявил о том, что акции будут проданы частным инвесторам по $420 за штуку. «Финансирование обеспечено», — добавил он.
Сообщение взволновало инвесторов, причем часть из них уже обратились в суд, настаивая на том, что твит Маска «ввел их в заблуждение». Деятельностью бизнесмена заинтересовалась SEC (которая и так не выпускала Tesla из поля зрения).
Однако ряд акционеров Tesla высказался за то, что успех компании был бы невозможен без Маска и его каждодневного участия в бизнесе. В числе крупных инвесторов, проголосовавших за сохранение Маска на посту председателя Совета директоров, оказалась, например Vanguard Group, объединяющая около 370 американских и зарубежных фондов.
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