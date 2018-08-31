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Золотое месторождение на Алтае продают на сайте бесплатных объявлений
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Золотое месторождение на Алтае продают на сайте бесплатных объявлений 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
На популярном сайте бесплатных объявлений выставлено на продажу месторождение россыпного золота в Республике Алтай.
Как сообщает продавец, месторождение расположено в районе Турочака, утвержденные запасы составляют 350 кг. Продавец просит за лот 50 млн рублей без торга. Цена снижена, поскольку еще накануне она составляла 65 млн рублей.
По данным «Новостей Горного Алтая», в объявлении идет речь о месторождении «Ручей Попутный приток реки Яман-Садра», лицензия на разработку которого выдана компании «Алтайгеоресурс». Наличие у компании участка в этом районе подтверждается Сводным госреестром участков недр и лицензий. Лицензия «Алтайгеоресурсу» выдана до первого марта 2024 года. Дозвониться до компании, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию, Sibnovosti.ru не удалось.
Фото: flickr.com
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