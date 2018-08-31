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Мировые цены на нефть не определились с динамикой
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Мировые цены на нефть не определились с динамикой 

Газета.Ru 43 минуты назад
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть не определились с динамикой, об этом свидетельствуют данные торгов.
Октябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,07%, составив $70,30 за баррель.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 0,10%, до $77,69 за баррель.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 11,71 коп., до 79,67 руб., курс доллара понизился на 6,3 коп., до 68,08 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 1,81 коп., составив 73,29 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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