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Бюджетный дефицит в Монголии уменьшится до 3,9 процента ВВП к концу 2018 года — агентство Fitch
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Бюджетный дефицит в Монголии уменьшится до 3,9 процента ВВП к концу 2018 года — агентство Fitch 

ИА Синьхуа 27 минут назад
Улан-Батор, 31 августа /Синьхуа/ — Бюджетный дефицит в Монголии уменьшится до 3,9 процента от валового внутреннего продукта к концу 2018 года, тем самым сократив государственный долг до 75,3 процента ВВП. Об этом сообщило Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в четверг.
По прогнозам Fitch, в 2018 году реальный рост ВВП Монголии составит 5,2 процента, а в 2019 году — 6,3 процента.
В июле агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента /РДЭ/ в иностранной валютах Монголии с уровня «B-» до «B». Это напрямую было связано с улучшением финансовых показателей и прогрессом в достижении ключевых целевых показателей, демонстрирующих развитие монгольской экономики в рамках реализации программы расширенного финансирования МВФ, отмечено в сообщении.
При этом реформы, проводимые ЦБ Монголии по оздоровлению банковского сектора страны оказывают положительное влияние на экономику страны. Однако эксперты Fitch предупреждают о возможности возникновения рисков из-за снижения спроса в горнодобывающей промышленности Монголии и падения цен на минеральное сырье на мировом рынке. —0—
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