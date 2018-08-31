Инвестиции в России: кто и как делает акционеров богатыми?

Москва, 31 августа — «Вести. Экономика» На российском фондовом рынке не так много интересных вариантов для инвестиций, особенно если речь идет о ликвидных бумагах. Тем не менее, есть компании, которые принесли своим акционерам хороший заработок.

На общем фоне выделяются два эмитента: "Лукойл" "Новатэк" . Достаточно посмотреть на динамику акций на продолжительном промежутке времени.

"Лукойл", например, с 2009 г. находится в восходящем тренде, при этом практически без ощутимых коррекций. Капитализация компании за это время выросла на 565%, то есть примерно на 60% в год.

Сейчас компания является самой дорогой на Московской бирже и с 3 сентября запускает программу обратного выкупа. По текущим ценам акций, объем байбека составит чуть более 5% уставного капитала.

Отметим, что бумаги являются одними из лидеров на Московской бирже с апреля, когда в отношении ряда российских компаний были введены санкции. В акциях «Лукойла» санкционный риск сводится к минимуму, и многие инвесторы переориентировались на эти бумаги. Вероятно, это придаст дополнительный импульс. Кроме того, акции часто покупают топ-менеджеры, и компания регулярно платит дивиденды. [ВИДЕОВРЕЗКА] Одна из основных российских фишек «ЛУКойл» объявила о запуске buyback на открытом рынке на сумму до $3 млрд В выкупе будут участвовать как депозитарные расписки, так и локальные акции. [/ВИДЕОВРЕЗКА] Схожую динамику демонстрируют и акции газовой компании «Новтэк». Инвесторы называют ее одной из самых эффективных российских компаний с грамотным менеджментом и стратегией. В последние месяцы капитализация «Новтэка» неоднократно обновляла исторический максимум, и останавливаться, похоже, не собирается.

Также как и в случае с «Лукойлом», инвесторы не видят в этих бумагах особого санкционного риска. Вообще, стоит отметить, что с момента введения санкций инвесторы переключились на скупку этих двух компаний. Судя по всему, это работа фондов, ориентированных на Россию. Им нужно покупать какие-то бумаги, и они вышли из подверженных санкциям госкомпаний и переложились в эти.

Отметим, что с момента мирового кризиса 2008 г. «Новатэк». принес инвесторам намного больше, чем «Лукойл» — 2300%. Правда, стоит отметить, что его акции менее ликвидны и имеют меньший вес в индексах.

В целом же, состояние российского фондового рынка вызывает сожаления. Как и другие развивающиеся рынки, российский попал под пресс продаж. Только из-за ослабления рубля и переоценки некоторые акции еще держаться.

Если же говорить о долларовом индексе РТС, то здесь картина совсем печальная. Еще до 2014 г. фьючерс на индекс РТС был излюбленным инструментом спекулянтов, объемы торгов были очень большие, можно было наблюдать сильные колебания итд. Сейчас это уже совсем другой рынок, который едва ли не в два раза меньше.