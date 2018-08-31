«Нафтогаз» резко повышает стоимость газа для украинской промышленности

Об этом говорится в сообщении украинской госкомпании. Как уточняется, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией, а также для 100%-ных «дочек» НАК

Для других покупателей при заключении контрактов с 30 августа цена в следующем месяце возрастет на 20,3% (на 2 тыс. 254,8 грн) — до 13,338 тыс. за 1 тыс. куб. м (с НДС).

«Ценовые предложения были скорректированы из-за значительного изменения составляющих цены природного газа, в частности, роста котировок на европейских хабах и снижения средневзвешенного курса гривны к доллару США и евро», — отмечается в сообщении «Нафтогаза»

Это повышение стоимости газа можно назвать неожиданным: менее двух недель назад,17 августа, НАК объявил о повышении цен для промпотребителей с сентября всего на 4,6% по сравнению с августом — до 10 тыс. 599,6 грн и 11 тыс. 594,4 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Эти цены применялись при заключении договоров на поставку до 29 августа (включительно).

Как сообщалось, цены на газ на спотовых площадках Европы на наступившей неделе продолжили уверенный рост прошлых недель, закрепившись на уровне существенно выше $300 за тысячу кубометров. По состоянию на 29 августа цена на газ на британской NBP и голландской TTF достигла $315.

Европейские подземные хранилища в Европе заполнены на 72,9% (хуже в процентном значении за десятилетие этот показатель был только в 2013 году — 72,36%). При этом темпы закачки газа в хранилища в августе оказались существенно ниже, чем в те же дни прошлого года.

В Украине с 1 октября 2015 года в стране отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и предприятий теплокоммунэнерго, работающих для нужд населения. С этого времени «Нафтогаз Украины» поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.