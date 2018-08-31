Преображение Мексики: из аутсайдеров в лидеры?

Москва, 31 августа — «Вести. Экономика» После заключения нового торгового соглашения с США, Мексика из одного из аутсайдеров развивающихся рынков превращается в лидера, и становится так называемой «тихой гаванью».

Некоторые инвесторы теперь совсем по-другому смотря на активы этой страны и советуют покупать, пока они очень дешевы. В начале года эта стратегия могла бы показаться инвесторам весьма экстравагантной. Теперь заканчивается август, и Джим Баррино из Schroders ставит на Мексику как «гавань» среди развивающихся рынков, пишет Bloomberg

Мексиканские облигации обвалились в первой половине года на опасениях, что Андрес Мануэль Лопес Обрадор одержит победу на президентских выборах 1 июля и будет реализовывать популистскую повестку в то время, как США занимали жесткую позицию в переговорах о торговом соглашении НАФТА. Теперь, когда Лопес Обрадор готовится вступить в должность в декабре и ведутся разговоры о новых торговых договоренностях, прежние опасения кажутся преувеличенными.

Баррино, соруководитель отдела облигаций развивающихся стран, участвующий в управлении инструментами с фиксированной доходностью на $99 миллиардов, занимает позицию «выше рынка» по локальным бондам Мексики, а также ставит на банковский сектор, телевизионную сеть TV Azteca и даже государственную нефтяную компанию Pemex. Лопес Обрадор смягчил революционные предложения, включая обещания свернуть энергетическую реформу, а торговое соглашение с США, анонсированное на этой неделе, стало значительным прорывом, сказал Баррино в интервью в Нью-Йорке.

"Изменения при Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре, скорее всего, будут не такими уж значительными, — сказал он. — На самом деле экономический рост может ускориться в случае дополнительных бюджетных расходов, а в сравнении с другими развивающимися рынками Мексика выглядит особенно стабильно".

Баррино вкладывается не во все мексиканские бумаги, предпочитая корпоративные облигации суверенным. Он также отмечает, что реакция рынка на объявление в понедельник о торговых договоренностях США и Мексики могла быть избыточной.

История вопроса Торговое соглашение, которое должно прийти на смену NAFTA, предполагает, что Вашингтон сможет накладывать пошлины в размере до 25% на мексиканские автомобили и запчасти, поставляемые в США.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей автопрома, речь идет о дополнительном соглашении, о котором не было объявлено ранее. Оно устанавливает лимит импорта на автомобили из Мексики — 2,4 млн единиц в год. Все, что будет поставляться сверх лимита, обложат пошлинами. Для запчастей ограничение установят на уровне $90 млрд в год. При превышении отметки США также смогут вводить пошлины.

Как отмечает агентство, в ближайшие недели администрация США опубликует результаты исследования по тему, угрожает ли импорт автомобилей и запчастей национальной безопасности страны. Документ Вашингтон сможет использовать для введения протекционистских мер.

Впрочем, условия сделки еще не являются окончательными: на них могут повлиять в том числе и переговоры США и Канады.

Трудности сохраняются на фоне присоединения к переговорам Канады и в преддверии одобрения финального соглашения в Конгрессе, сказал он. К тому же, пока на рынке нет особого аппетита к риску, и в развивающиеся страны мало кто вкладывается.

[ВИДЕОВРЕЗКА] Переговоры США, Канады и Мексики по соглашению о свободной торговле могут быть завершены в ближайшие два месяца. По крайней мере, на это рассчитывает американское Министерство торговли. [/ВИДЕОВРЕЗКА] Более того, этот август для emrging markets стал худшим месяцем за 19 лет — с момента, когда агентство Bloomberg начало вести соответствующий индекс.