Ещё
Преображение Мексики: из аутсайдеров в лидеры?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.01
$
68.28
79.40
79.70
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
77.54
+0.10 Золото
1204.67
+0.16 РТС
1075.55
–0.27
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1685
+0.0246
17.08
1.1438
30.08
26.08
21.08

Преображение Мексики: из аутсайдеров в лидеры? 

Вести Экономика 17 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 31 августа — «Вести. Экономика» После заключения нового торгового соглашения с США, Мексика из одного из аутсайдеров развивающихся рынков превращается в лидера, и становится так называемой «тихой гаванью».
Некоторые инвесторы теперь совсем по-другому смотря на активы этой страны и советуют покупать, пока они очень дешевы. В начале года эта стратегия могла бы показаться инвесторам весьма экстравагантной. Теперь заканчивается август, и Джим Баррино из Schroders ставит на Мексику как «гавань» среди развивающихся рынков, пишет Bloomberg.
Мексиканские облигации обвалились в первой половине года на опасениях, что Андрес Мануэль Лопес Обрадор одержит победу на президентских выборах 1 июля и будет реализовывать популистскую повестку в то время, как США занимали жесткую позицию в переговорах о торговом соглашении НАФТА. Теперь, когда Лопес Обрадор готовится вступить в должность в декабре и ведутся разговоры о новых торговых договоренностях, прежние опасения кажутся преувеличенными.
Баррино, соруководитель отдела облигаций развивающихся стран, участвующий в управлении инструментами с фиксированной доходностью на $99 миллиардов, занимает позицию «выше рынка» по локальным бондам Мексики, а также ставит на банковский сектор, телевизионную сеть TV Azteca и даже государственную нефтяную компанию Pemex. Лопес Обрадор смягчил революционные предложения, включая обещания свернуть энергетическую реформу, а торговое соглашение с США, анонсированное на этой неделе, стало значительным прорывом, сказал Баррино в интервью в Нью-Йорке.
"Изменения при Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре, скорее всего, будут не такими уж значительными, — сказал он. — На самом деле экономический рост может ускориться в случае дополнительных бюджетных расходов, а в сравнении с другими развивающимися рынками Мексика выглядит особенно стабильно".
Баррино вкладывается не во все мексиканские бумаги, предпочитая корпоративные облигации суверенным. Он также отмечает, что реакция рынка на объявление в понедельник о торговых договоренностях США и Мексики могла быть избыточной.
История вопроса Торговое соглашение, которое должно прийти на смену NAFTA, предполагает, что Вашингтон сможет накладывать пошлины в размере до 25% на мексиканские автомобили и запчасти, поставляемые в США.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей автопрома, речь идет о дополнительном соглашении, о котором не было объявлено ранее. Оно устанавливает лимит импорта на автомобили из Мексики — 2,4 млн единиц в год. Все, что будет поставляться сверх лимита, обложат пошлинами. Для запчастей ограничение установят на уровне $90 млрд в год. При превышении отметки США также смогут вводить пошлины.
Как отмечает агентство, в ближайшие недели администрация США опубликует результаты исследования по тему, угрожает ли импорт автомобилей и запчастей национальной безопасности страны. Документ Вашингтон сможет использовать для введения протекционистских мер.
Впрочем, условия сделки еще не являются окончательными: на них могут повлиять в том числе и переговоры США и Канады.
Трудности сохраняются на фоне присоединения к переговорам Канады и в преддверии одобрения финального соглашения в Конгрессе, сказал он. К тому же, пока на рынке нет особого аппетита к риску, и в развивающиеся страны мало кто вкладывается.
[ВИДЕОВРЕЗКА] Переговоры США, Канады и Мексики по соглашению о свободной торговле могут быть завершены в ближайшие два месяца. По крайней мере, на это рассчитывает американское Министерство торговли. [/ВИДЕОВРЕЗКА] Более того, этот август для emrging markets стал худшим месяцем за 19 лет — с момента, когда агентство Bloomberg начало вести соответствующий индекс.
Вести Экономика: последние новости
Почему у рубля плохие перспективы? Развивающиеся рынки накроет новая волна распродаж В ФРС признали угрозу рецессии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обманчивое затишье: что ждет рубль
У россиян появился новый способ передать наследство7
США готовы покинуть ВТО10
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение