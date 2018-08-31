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Промпроизводство в Японии в июле снизилось третий месяц подряд
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Промпроизводство в Японии в июле снизилось третий месяц подряд 

Вести Экономика 47 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 31 августа — «Вести. Экономика». Промышленное производство в Японии в июле снизилось третий месяц подряд из-за замедления экспорта автомобилей и стали, а также из-за последствий наводнений, пишет Reuters.
Фото: EPA/FRANCK ROBICHON
Промпроизводство в Японии сократилось на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали роста промпроизводства на 0,2% после падения на 1,8% в июне и на 0,2% в мае.
Производители, опрошенные Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, ожидают, что в августе производство вырастет на 5,6%, в сентябре — на 0,5%.
Промпроизводство снижалось в последние месяцы из-за замедления экспорта. Сильные дожди в начале июля и наводнения на западе Японии временно приостановили производство в некоторых компаниях, в частности, автомобильных.
Выпуск автомобилей и автозапчастей сократился на фоне последствий наводнений и снижения поставок в Европу и США. Выпуск стали также снизился после введения пошлин США на импорт металла из Японии и других стран.
Ослабление спроса на оборудование для производства полупроводников и плоские дисплеи со стороны Китая и других азиатских стран также снизило общий объем производства.
Перспективы промпроизводства и экономики в целом остаются неопределенными, учитывая слабый внутренний спрос и напряженность в мировой торговле.
Уровень безработицы в Японии с учетом сезонных колебаний в июле повысился до 2,5% с 2,4% в июне.
Соотношение числа вакансий и соискателей в прошлом месяце составило 1,63, достигнув максимума с января 1974 года. Это означает, что на 100 соискателей работы приходилось 163 открытых вакансии. В июне это соотношение составляло 1,62.
Базовый индекс потребительских цен в Токио, который не учитывает цены на свежие продукты питания, в августе повысился до 0,9% с 0,8% в июле.
Инфляция в Японии остается значительно ниже целевого 2%-го уровня, несмотря на годы масштабного монетарного стимулирования. Банк Японии в прошлом месяце признал, что инфляция не достигнет цели до начала 2021 года.
Как сообщали «Вести. Экономика», рост розничных продаж в Японии замедлился в июле. Данные указывают на то, что потребление может быть недостаточно сильным, чтобы стимулировать экономический рост в III квартале.
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