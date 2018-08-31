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Как изменится жизнь с 1 сентября 2018 года
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Как изменится жизнь с 1 сентября 2018 года 

Все новости Новосибирской области 30 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
С 1 сентября у всех российских студентов увеличатся стипендии — правда, лишь на 4%. А вот с начала осени процедура получения потребительского кредита, скорее всего, станет сложнее.
Центробанк должен увеличить коэффициент рисков для банков при выдаче кредитов — об этом летом 2018 года зампред ЦБ РФ Василий Поздышев сообщил ТАСС. Как объяснили в пресс-службе Центробанка, россияне стали чаще брать займы, при этом рост задолженности в стране к весне 2018-го превысил рост доходов населения. Соответственно, повысились и риски для всей банковской системы.
В первую очередь это коснется банков, но в результате, вероятнее всего, вырастут ставки по кредитам. А сами финансовые организации теперь будут строже оценивать потенциальных заемщиков — то есть, может увеличиться и количество отказов в выдаче кредитов, в первую очередь, тем, чью кредитную историю банки сочтут неблагополучной или просто подозрительной.
Кроме того, с 1 сентября 2018 года ОСАГО подорожает. Автомобилистам стоит иметь в виду, что установленные на дорогах камеры начнут «отслеживать» отсутствие полиса ОСАГО — нарушителям, уличенным в отсутствии страховки, грозит штраф в размере 800 рублей. Правда, пока выписывать его автовладельцу смогут не чаще одного раза в день.
Одновременно подорожает и сам полис обязательного автострахования — еще весной 2018-го объявили, что планируется расширить тарифный коридор на 20%. Это коснется как максимального (он вырастет с 4,1 тыс. рублей до 4,9 тыс. рублей), так и минимального порога (он еще уменьшится — с 3,4 тыс. рублей до 2,7 тыс. рублей). Однако в итоге такие меры все равно приведут к подорожанию. Средняя стоимость полиса вырастет с текущих 5,8 тыс. рублей до 7 тыс. рублей.
Кстати, отслеживать камеры с начала осени будут и отсутствие ТО. Штрафы тоже вырастут до 2 тыс. рублей — как и штраф за отсутствие ОСАГО. Выписывать его водителям смогут лишь раз за день, но даже в этом случае траты нарушителям предстоят серьезные.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Что изменится в жизни россиян с 1 сентября».
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