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Внешний негативый фон не оставляет надежд на позитивный торговый день
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Внешний негативый фон не оставляет надежд на позитивный торговый день 

Прайм 50 минут назад
Рубль в течение дня укреплялся до 67,74 за доллар, но к вечеру «американец» пошёл в атаку на глобальном рынке благодаря более активному росту цен личного потребления в июле. К слову говоря, вечером стоимость барреля Brent в рублях достигла уже 5295 рублей. Столь высоких цен на нефть ещё никогда не было. Если же вспомнить цены прошлого года, то текущий баррель более чем в полтора раза дороже. Впрочем, стоит отдать рублю должное, поскольку AUD, CAD теряли около 0,6% против валюты США, а NZD вовсе отступал на 1%.
Но всё это меркнет на фоне аргентинского песо, который ослаб на 17% и более, что вынудило ЦБ Аргентины повысить ставку до 60%. Однако нужно помнить, что Турция, Индия и Аргентина это страны с хроническим отрицательным сальдо платежного баланса. В России положительное сальдо счёта текущих операций в I полугодии составило $53,2 млрд — в 2,2 раза больше, чем в январе-июне 2017 года. Собственно говоря, Россию можно отнести к странам с хроническим положительным сальдо счёта текущих операций. Поэтому сравнения с проблемными экономиками неуместны. Плюс к этому стоит добавить обширные международные резервы (выше $450 млрд) и профицит федерального бюджета в I полугодии, который составил 1,9% ВВП. То есть правительству не требуются какие-либо заимствования как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Кстати, внешний долг РФ всего $47,3 млрд к 1 августа. Соответственно, рубль может быть более инертным при ослаблении к доллару, если ЦБ и Минфин не будут проводить закупки валюты.
Внешний фон вновь ухудшился, что предполагает снижение отечественного рынка на старте торгов. Индексы Азии в минусе, нефть дешевеет, а сырьевые валюты слабеют. Сегодня последний день с дивидендами в бумагах «ПИК» (22,71 р. на акцию). «Газпром» проведёт конференцию по итогам I полугодия по МСФО.
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