В Госдуме не ожидают значимого негативного эффекта от выхода США из ВТО

Однако, депутат также подчеркнул, что выход США из организации создаст определенные сложности для многих компаний, которые поставляют продукты на американский ранок.

"В том числе для российских компаний, возможно, создаст сложности. Но учитывая, что у нас товарооборот с Америкой не очень большой, то, по большому счету, это несильно повлияет на наше экономическое положение", — сказал Морозов.