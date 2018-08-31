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В Госдуме не ожидают значимого негативного эффекта от выхода США из ВТО
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В Госдуме не ожидают значимого негативного эффекта от выхода США из ВТО 

Газета.Ru + ещё 1 41 минуту назад
Фото: Alexander Zemlianichenko/AP
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что выход США из ВТО слабо повлияет на экономическое положение России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Однако, депутат также подчеркнул, что выход США из организации создаст определенные сложности для многих компаний, которые поставляют продукты на американский ранок.
"В том числе для российских компаний, возможно, создаст сложности. Но учитывая, что у нас товарооборот с Америкой не очень большой, то, по большому счету, это несильно повлияет на наше экономическое положение", — сказал Морозов.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страна выйдет из Всемирной торговой организации, если ВТО не станет лучше относиться к американской стороне.
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