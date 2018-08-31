В Торгово-промышленной палате рассказали о последствиях выхода США из ВТО

Президент США Дональд Трамп в интервью агентству Блумберг не исключил, что страна может выйти из ВТО, если та не изменится к лучшему. По его словам, в ВТО с США «очень плохо» обращаются на протяжении многих лет, и организации необходимо «измениться».

"По тому поведению США, которое мы видим в последнее время, их выход из торговой организации даже облегчит ее существование, потому что не соблюдается с их стороны ничего. Как хотят, так и поступают", — прокомментировал Падалко.

"Нужно ввести дополнительные пошлины на алюминий? — Вводят. Нужно ввести торговые ограничения для какой-то из стран? — Вводят. Нужно для себя, исходя из своей выгоды, провести какое-то решение в любой международной организации? — Проводят. Если это партнерство, то нужен ли нам такой партнер по ВТО?" — рассуждает собеседник агентства.

Вместе с тем, если говорить про экономическую сторону вопроса, «конечно, это беда», говорит Падалко. «Потому что это первая экономика в мире, самая мощная экономическая держава, самый большой потребительский рынок. Если она выйдет из правил игры, то на общем рынке начнется чехарда. Это, конечно, большой ущерб для всех», — пояснил он.