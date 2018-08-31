Бумаги рейтинговых агентств заметно недооценены в отсутствие форс-мажоров

Индекс S&P 500 в четверг упал на 0,4% — до 2901,13, и Dow 30 — на 0,5%, до 25986,92, от перспектив выхода США из ВТО и новых пошлин на КНР.

Усиление нежелания рисковать перед трёхдневной паузой на биржах США подбросило золото к $1204 и столкнуло нефть Брент на $77,6, снизив доходность трежерис до 2,86%.

Из отдельных бумаг, разработчик облачного софта Salesforce.com (CRM) провалился ниже $150 после консервативного прогноза по прибыли. Electronic Arts (EA) завершил восходящий канал прыжком в колодец после отсрочки выхода игры Battlefield V. Акции Signet Jewelers (SIG) подскочили после превышения прогноза по продажам и прибыли и увеличения годовых ожиданий компании по выручке. Разочаровали прогнозы Dollar Tree (DLTR) и Dollar General (DG).

В ближайшее время возможна умеренная ротация в пользу бумаг компаний, в основном защищённых от перипетий вокруг КНР, выборов 6 ноября 2018 и реализации популистской идеи о низкой процентной ставке.

Если не будет форс-мажоров в плоскости платёжеспособности компаний, то приходится признать, что могут быть серьёзно недооценены бумаги рейтинговых агентств. Лидерами рынка в этом секторе остаются S&P и Moody’s (MCO).

За покупку бумаг Moody’s говорят следующие аргументы:

— Доля рынка свыше 40%,

— Пожалуй, не просто известное, а с большой буквы, «Лучшее в отрасли» качество исследований,

— Яркая, заметная непоколебимость: даже осенью 2008 года, когда некоторые другие бумаги дешевели в 5-6 раз, эта опускалась лишь вдвое,

— Независимость от ситуации во внешней торговле США и Китая, от полемики вокруг промежуточных выборов в США осенью 2018 года,

— Ликвидность около $130 млн в день,

— Прямая, качественная и количественная связь продаж с уровнем риска в мировой экономике.

Ко всему этому можно добавить отличную репутацию за 109 лет работы, начиная с основания компании Джоном Муди в 1909 году.

В качестве тестовой идеи мы смотрим на возможность покупки акций Moody’s около $173, с целевым уровнем $190 и горизонтом год. Риск в том, что в присутствии высокого уровня кредита в США и Китае сложно говорить о полной изолированности данной бумаги ото всех возможных напастей.

График

В сфере макроэкономики, США грозят выйти из ВТО, грозят ввести пошлины на $200 млрд товаров из КНР 5 сентября. Потребительские расходы в Америке в июле выросли на +0,4%, по сравнению с предыдущим отчётным периодом, уже второй месяц подряд, и рост базового индекса цен расходов на личное потребление ускорился до +2,0% с +1,9%. Сегодня данные по числу буровых.

IPO Xiaomi на 9:01 мск дешевело на 1,5% к цене размещения в долларах Гонконга.