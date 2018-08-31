Ещё
Бумаги рейтинговых агентств заметно недооценены в отсутствие форс-мажоров
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.05
$
68.24
79.51
79.81
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
77.64
+0.00 Золото
1205.00
–0.01 РТС
1075.55
–0.27
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1685
+0.0246
17.08
1.1438
30.08
26.08
21.08

Бумаги рейтинговых агентств заметно недооценены в отсутствие форс-мажоров 

Прайм 28 минут назад
Фото: Прайм
Индекс S&P 500 в четверг упал на 0,4% — до 2901,13, и Dow 30 — на 0,5%, до 25986,92, от перспектив выхода США из ВТО и новых пошлин на КНР.
Усиление нежелания рисковать перед трёхдневной паузой на биржах США подбросило золото к $1204 и столкнуло нефть Брент на $77,6, снизив доходность трежерис до 2,86%.
Из отдельных бумаг, разработчик облачного софта Salesforce.com (CRM) провалился ниже $150 после консервативного прогноза по прибыли. Electronic Arts (EA) завершил восходящий канал прыжком в колодец после отсрочки выхода игры Battlefield V. Акции Signet Jewelers (SIG) подскочили после превышения прогноза по продажам и прибыли и увеличения годовых ожиданий компании по выручке. Разочаровали прогнозы Dollar Tree (DLTR) и Dollar General (DG).
В ближайшее время возможна умеренная ротация в пользу бумаг компаний, в основном защищённых от перипетий вокруг КНР, выборов 6 ноября 2018 и реализации популистской идеи о низкой процентной ставке.
Если не будет форс-мажоров в плоскости платёжеспособности компаний, то приходится признать, что могут быть серьёзно недооценены бумаги рейтинговых агентств. Лидерами рынка в этом секторе остаются S&P и Moody’s (MCO).
За покупку бумаг Moody’s говорят следующие аргументы:
— Доля рынка свыше 40%,
— Пожалуй, не просто известное, а с большой буквы, «Лучшее в отрасли» качество исследований,
— Яркая, заметная непоколебимость: даже осенью 2008 года, когда некоторые другие бумаги дешевели в 5-6 раз, эта опускалась лишь вдвое,
— Независимость от ситуации во внешней торговле США и Китая, от полемики вокруг промежуточных выборов в США осенью 2018 года,
— Ликвидность около $130 млн в день,
— Прямая, качественная и количественная связь продаж с уровнем риска в мировой экономике.
Ко всему этому можно добавить отличную репутацию за 109 лет работы, начиная с основания компании Джоном Муди в 1909 году.
В качестве тестовой идеи мы смотрим на возможность покупки акций Moody’s около $173, с целевым уровнем $190 и горизонтом год. Риск в том, что в присутствии высокого уровня кредита в США и Китае сложно говорить о полной изолированности данной бумаги ото всех возможных напастей.
График
В сфере макроэкономики, США грозят выйти из ВТО, грозят ввести пошлины на $200 млрд товаров из КНР 5 сентября. Потребительские расходы в Америке в июле выросли на +0,4%, по сравнению с предыдущим отчётным периодом, уже второй месяц подряд, и рост базового индекса цен расходов на личное потребление ускорился до +2,0% с +1,9%. Сегодня данные по числу буровых.
IPO Xiaomi на 9:01 мск дешевело на 1,5% к цене размещения в долларах Гонконга.
Прайм: последние новости
Золото дешевеет вслед за укреплением курса доллара Биржи АТР в основном снижаются на обострении торговых опасений ЦБ РФ с 31 августа отозвал лицензию у "К2 банка"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обманчивое затишье: что ждет рубль266
Греф рассказал об ощущениях от санкций25
ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка3
У россиян появился новый способ передать наследство9
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение