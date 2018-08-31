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В России могут создать список банковских клиентов, помогающих хакерам
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В России могут создать список банковских клиентов, помогающих хакерам 

РИА Новости 26 минут назад
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. «Чёрный список» банковских клиентов, на чьи счета выводятся похищенные хакерами средства, может появиться в РФ, соответствующий проект указания Банка России опубликован на сайте регулятора.
В документе описывается порядок действий банка, который обнаружил подозрительную операцию: он должен будет передать в ЦБ данные получателя средств. Если регулятор сочтёт, что получатель помогает хакерам выводить деньги, то он добавит его данные в список, который будет доступен всем кредитным организациям. Банки должны будут ограничить клиентам-пособникам вывод средств и снятие наличных.
Президент РФ Владимир Путин 27 июня подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт. Законом закрепляется право банков на приостановление исполнения операции на срок не более двух рабочих дней в случае, если возникнут подозрения, что операция совершена без согласия клиента. Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента установит регулятор.
Проблема кибербезопасности продолжает оставаться одной из ключевых для российской экономики. Ранее зампред Сбербанка Станислав Кузнецов говорил, что ущерб российской экономике в 2018 году от кибермошенников может составить 1,1 триллиона рублей, мировой экономике — 1,5 триллиона долларов.
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