В России могут создать список банковских клиентов, помогающих хакерам

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости . «Чёрный список» банковских клиентов, на чьи счета выводятся похищенные хакерами средства, может появиться в РФ, соответствующий проект указания Банка России опубликован на сайте регулятора.

В документе описывается порядок действий банка, который обнаружил подозрительную операцию: он должен будет передать в ЦБ данные получателя средств. Если регулятор сочтёт, что получатель помогает хакерам выводить деньги, то он добавит его данные в список, который будет доступен всем кредитным организациям. Банки должны будут ограничить клиентам-пособникам вывод средств и снятие наличных.

Президент РФ Владимир Путин 27 июня подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт. Законом закрепляется право банков на приостановление исполнения операции на срок не более двух рабочих дней в случае, если возникнут подозрения, что операция совершена без согласия клиента. Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента установит регулятор.