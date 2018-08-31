Индонезийская рупия упала до минимума с 1998 года

Индонезийская рупия упала до минимума за два десятилетия, поскольку кризис в Аргентине и Турции оказывает давление на активы развивающихся рынков, пишет Bloomberg

Курс рупии упал до 14750 за доллар, достигнув минимума со времен азиатского финансового кризиса 1998 года. Доходность облигаций Индонезии подскочила на 10 базисных пунктов до максимума с 2016 года. Индекс Jakarta Composite упал на 1,3%.

С начала года рупия снизилась на 7,8%. Она занимает второе метро по темпам падения среди азиатских валют в этом году после индийской рупии.

Как сообщали "Вести. Экономика", "ястребиный" настрой Федеральной резервной системы США способствовал росту доллара, а валютные кризисы в Турции и Аргентине и торговая война Китая с США привели к снижению спроса на рисковые активы.

Поскольку инвесторы сбрасывали активы Турции и Аргентины, валюты и облигации стран с большими дефицитами текущего счета, таких как Индонезия и Индия, также оказались под давлением.

Обвал аргентинского песо и турецкой лиры положил конец недавней стабильности, которой Банк Индонезии добился путем четырех повышений ставок с середины мая, стимулируя возвращение иностранных средств на свой долговой рынок.

"Мы по-прежнему ожидаем дополнительных повышений ставки [ЦБ Индонезии], причем точные масштабы будут определяться внешними, а не внутренними факторами", — заявил экономист Bank of America Merrill Lynch в Сингапуре Мохамед Фаиз Нагута, которого цитирует Bloomberg.

Центральный банк Индонезии сообщил, что проводит интервенции валютном рынке и рынке облигаций.

Дефицит текущего счета платежного баланса Индонезии во II квартале увеличился до $8 млрд, или 3% ВВП, с $5,7 млрд в предыдущем квартале, показали последние данные центробанка.

"Нам нужно справиться с дефицитом текущего счета, — заявил глава управления фискальной политики Министерства финансов Индонезии Суахасил Назара. — Решение заключается в наших структурных реформах, позволяющих улучшить условия ведения бизнеса, особенно для обрабатывающих и добывающих отраслей".