Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Фондовые индексы РФ начали торговую сессию пятницы снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:09 мск индекс Мосбиржи просел на 0,39% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 321,94 пункта. Индекс РТС понизился на 0,07% — до отметки 1 074,79.
«Российский фондовый рынок остается заложником ухудшения отношения инвесторов к развивающимся рынкам и неопределенности относительно санкций со стороны США. Мы ждем, что индекс Мосбиржи продолжит торговаться в зоне 2300—2350 пунктов, — для выхода выше 2350 пунктов необходимо ослабление давления на внутренние сектора, в первую очередь, финсектор. Рекордная рублевая стоимость нефти и слабость рубля оказывают поддержку рынку — мы не видим значимых оснований для развития существенной коррекции в экспортных секторах», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.