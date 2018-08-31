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Фондовые торги в РФ открылись в минусе
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Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Фондовые индексы РФ начали торговую сессию пятницы снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:09 мск индекс Мосбиржи просел на 0,39% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 321,94 пункта. Индекс РТС понизился на 0,07% — до отметки 1 074,79.
«Российский фондовый рынок остается заложником ухудшения отношения инвесторов к развивающимся рынкам и неопределенности относительно санкций со стороны США. Мы ждем, что индекс Мосбиржи продолжит торговаться в зоне 2300—2350 пунктов, — для выхода выше 2350 пунктов необходимо ослабление давления на внутренние сектора, в первую очередь, финсектор. Рекордная рублевая стоимость нефти и слабость рубля оказывают поддержку рынку — мы не видим значимых оснований для развития существенной коррекции в экспортных секторах», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.
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