Фондовые торги в РФ открылись в минусе

Фондовые индексы РФ начали торговую сессию пятницы снижением, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:09 мск индекс Мосбиржи просел на 0,39% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 321,94 пункта. Индекс РТС понизился на 0,07% — до отметки 1 074,79.