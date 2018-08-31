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Потоки фондов: ожидается усиление оттоков после короткой передышки
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Потоки фондов: ожидается усиление оттоков после короткой передышки 

Прайм 42 минуты назад
На прошлой неделе инвесторы взяли передышку перед вчерашним резким скачком волатильности на EM. В ближайшую пару недель оттоки из акций и облигации могут усилиться, однако пока основной негатив обходит Россию.
EPFR Global опубликовал данные по потокам за неделю, завершившуюся в среду. Совокупные оттоки из российских активов из фондов акций и облигаций составили $30 млн против $50 млн на предыдущей неделе.
Потоки фондов акций:
— Только Россия: ОТТОКИ 10 млн (против $100 млн притоков на предыдущей неделе) — оттоки возобновились
— Совокупно: ОТТОКИ $30 млн (против $40 млн притоков на предыдущей неделе) — 16-я неделя оттоков за последние 18  Потоки фондов облигаций:
— Только Россия: ОТТОКИ $5 млн (без изменений н/н) — вторая неделя оттоков
— Совокупно: несущественные ОТТОКИ (против $90 млн на предыдущей неделе) — 3 недели оттоков
Акции: рост волатильности на EM ускорит исход инвесторов. Долгосрочные инвесторы, вкладывающие деньги в традиционные фонды, продолжают последовательно выводить средства из акций развивающихся рынков (EM), при этом вчерашнее усиление турбулентности из-за Аргентины и Турции еще не нашло отражения в данных. Потоки в российских акциях остаются невысокими, однако совокупно оттоки составили $30 млн — 16-я неделя оттоков за последние 18. Оттоки из фондов GEM замедлились до $200 млн, в то время как азиатские получили $463 млн чистых притоков при большом вкладе Китая, где инвесторы вложили еще $588млн — стабильные притоки в Китай продолжаются, несмотря на турбулентность. Мы ожидаем, что в ближайшие недели оттоки из фондов акций, инвестирующих в Россию, снова усилятся, учитывая усиление волатильности на EM, что негативно для рынка в краткосрочной перспективе.
Облигации: в целом сбалансированные нетто-потоки благодаря нескольким смелым ставкам в ETF. Оттоки из всех фондов EM на прошлой неделе ненадолго прекратились: впервые с середины июля был зафиксирован нулевой чистый поток. При более детальном анализе мы увидели ряд смелых ставок на долг EM, однако исключительно через удобные для быстрого открытия и закрытия позиций ETF в качестве наиболее предпочтительного механизма для инвестирования, что нельзя считать очень позитивным фактором для этого класса активов. Большинство долгосрочных инвесторов в бонды EM сохраняют пессимистичный настрой и продолжают выводить деньги.
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