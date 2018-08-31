Бумаги компаний РФ дешевеют в Лондоне

Бумаги российских компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в минусе, свидетельствуют данные торгов.

Цена бумаг ВТБ опускалась на 0,39% — до 1,27 доллара, Сбербанка — на 0,98%, до 10,58 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,16% — до 18,27 доллара.