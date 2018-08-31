Рубль продолжает безыдейную диапазонную торговлю

Российский рубль продолжает безыдейную диапазонную торговлю в интервале 67.7-68.4 против доллара США и 79.3-79.7 против евро, показывая на данный момент один из самых устойчивых результатов среди валют развивающихся стран. Отчасти поддержку рублю оказывает не только затишье на информационном поле (до начала сентября), но также и поступательный рост цены на нефть (Brent $77.8/барр., —0.8%).

Интересной вчера выглядела динамика единой европейской валюты. После неожиданного замедления инфляции в Германии (гармонизированный ИПЦ 1.9% г/г против ожидаемых 2.1% г/г) пара EUR/USD откатилась с 1.171 до 1.164, завершив день потерей 0.3% (1.167). Подобная динамика свидетельствует о хрупкости позиций евро после 10-дневной серии укрепления.

В дополнение к внутренним трудностям экономики еврозоны, комментарии Д. Трампа о нежелании принять предложения региона по оптимизации тарифов на автомобили усиливают давление. Тем более, что последняя статистика из США указывает на возвращение инфляции (PCE Core, «любимый» показатель ФРС ) к цели в 2.0% г/г — и это притом что процентные кривые сейчас не закладываются на значимое ужесточение ДКП после 2019 года.

Безусловно, подобный комплекс факторов создает препятствия для восходящей траектории евро (SGe: 1.20 в 4к’18), даже несмотря на фундаментальную недооцененность валюты, по мнению аналитиков SG.