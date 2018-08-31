Минкоммерции КНР уверено в сохранении стабильной внешнеторговой ситуации

Пекин, 31 августа / Синьхуа / — Министерство коммерции КНР готово продолжить принимать меры по упрощению торговли и расширению импорта в рамках ответа на влияние торговой политики США, и у министерства есть уверенность в том, что внешнеторговая ситуация будет продолжать улучшаться при сохранении стабильности. Об этом заявил официальный представитель ведомства Гао Фэн.

На данный момент дополнительные пошлины на импортируемые из КНР товары на сумму 50 млрд долл. США, которые ранее анонсировала американская сторона, уже введены в полном объеме, вызывая ценовые изменения в американском импорте и экспорте и последствия также для китайских компаний, ведущих внешнеторговую деятельность.

"Выход есть, в частности, его видят в том, чтобы предприятия, благодаря трансформации и модернизации, обеспечили себе долговременные перспективы развития, превратив вызов в шанс", — заявил журналистам Гао Фэн.

"Мы, — сказал далее представитель Минкоммерции, — продолжим работу над упрощением торговли и, при условии соответствия правилам Всемирной торговой организации , целенаправленно выработаем политические решения для защиты законных интересов всех предприятий, включая иностранные, которые ведут у нас в стране хозяйственную деятельность".

Одновременно с этим, отметил Гао Фэн, будет сделано все возможное для того, чтобы Первая китайская международная импортная ярмарка прошла на высшем уровне, и активные меры будут приниматься для расширения импорта в страну.

Именно с таким подходом связывают существенный рост притока иностранных инвестиций в китайскую экономику с начала 2018 года, в том числе из США. За первые семь месяцев года в стране были созданы 35239 новых предприятий с иностранным участием — на 99,1 проц. больше, чем год назад.

Говоря об ограничении допуска иностранных инвестиций под предлогом защиты национальной безопасности, Гао Фэн отметил, что китайская сторона выражает озабоченность подобной практикой и будет пристально следить за развитием ситуации и оценивать возможное ее влияние на китайские инвестиции.

Он при этом подчеркнул, что общая ситуация с продвижением китайского бизнеса за рубеж не изменится так же, как и стремление к взаимной выгоде и совместному развитию с соответствующими странами. -0-