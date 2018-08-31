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Пересмотр индексов MSCI: снижение весов акций развивающихся рынков на 0,7%
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Пересмотр индексов MSCI: снижение весов акций развивающихся рынков на 0,7% 

Прайм 20 минут назад
Никаких сколько-нибудь значимых изменений в результате последнего квартального пересмотра индексов MSCI не произошло. Однако в рамках данного пересмотра индекс-провайдер планирует осуществить второй (и последний на сейчас) транш включения в индексы китайских акций класса A с фактором включения 2,5% (первый аналогичный транш был осуществлен по результатам майского полугодового пересмотра).
По нашим оценкам, для акций, которые уже находятся в индексах и чьи параметры (FIF — доля акций в свободном обращении, доступных иностранным инвесторам, и NoS — общее количество акций) останутся неизменными, чистый эффект от включения китайских акций составит 0,7% их веса.
В случае акций российских компаний это приведет к оттоку 87 млн долл. пассивных инвестиций, а суммарный отток с развивающихся рынков может достичь 2,6 млрд долл., что может оказать некоторое давление на акции развивающихся рынков в целом и российских компаний в частности.
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