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Китайский гигант стал жертвой торговой войны
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Китайский гигант стал жертвой торговой войны 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Китайский производитель смартфонов ZTE получил убыток в размере 1,1 миллиарда долларов в первой половине 2018 года из-за введенных против нее американских санкций, пишет The Wall Street Journal.
По данным отчетности компании, выручка в первом полугодии упала на 27 процентов — до 5,91 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первой половине 2017 года ZTE получил прибыль в 345 миллионов долларов.
Весной 2018 года ZTE попала под санкции США за сотрудничество с Ираном и КНДР. По данным Вашингтона, компания продавала им произведенное в США оборудование в нарушение запрета.
ZTE было запрещено закупать американское оборудование и вести деятельности на рынке США. После этого компания объявила о приостановке производства. Однако в июне стороны пришли к соглашению. Власти США разрешили компании вернуться на свой рынок, взамен обязав ее выплатить штраф в миллиард долларов и сменить руководство.
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