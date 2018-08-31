ZTE по итогам I половины года объявила об убытках в размере $1,1 млрд из-за санкций США

ТАСС , 31 августа. Китайская телекоммуникационная компания ZTE сообщила о чистом убытке по итогам первой половины текущего года в размере 7,8 млрд юаней (порядка $1,1 млрд) в связи с санкциями со стороны США. Такие данные приводятся в финансовой отчетности компании за первое полугодие.

Как отмечается в отчете, убытки в первой половине текущего года связаны с «выплатой долга Соединенным Штатам в рамках достигнутого соглашения о снятии ограничений с китайского производителя в размере $1 млрд», а также «операционными убытками из-за ограничений на ведение основной деятельности компании».

Рестрикции в отношении ZTE, одного из крупнейших в Китае и мире производителей телекоммуникационного оборудования и смартфонов, были введены США в апреле под предлогом нарушения санкций против КНДР и Ирана. Для американских компаний был введен запрет на продажу оборудования ZTE, которая, по разным оценкам, закупает на американском рынке от 25% до 30% компонентов для своей продукции. В июле текущего года стороны договорили о снятии санкций после уплаты китайским производителем штрафа.

Согласно прогнозам участников рынка, компания понесет убытки как в третьем квартале, так и по итогам этого года. Как отметил в этой связи глава ZTE Сюй Цзыян, слова которого в пятницу приводит китайский информационный портал о телекоммуникациях «Чжунготунсиньван», «в настоящее время ZTE ведет активные переговоры с потенциальными поставщиками по всему миру, чтобы расширить возможности для сотрудничества [с иностранными партнерами]».

По итогам первого полугодия операционная прибыль компании снизилась на 27% в годовом исчислении, до 39,4 млрд юаней (около $5,8 млрд). В прошлом году по итогам первых шести месяцев компания зафиксировала чистую прибыль в размере 2,3 млрд юаней (около $335 млн).