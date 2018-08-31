Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 31 августа

МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 31 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Прогноз

Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (июль)

1,63 (факт)

Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (август)

0,9% (факт)

Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июль)

-1,8%

-0,1% (факт)

Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)

51,3 (факт)

Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (август)

54,2 (факт)

Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (июль)

0,4% (факт)

предв.

Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (август)

-0,5% (факт)

предв.

Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (август)

2% (факт)

Германия — Объём розничных продаж (м/м) (июль)

-0,4% (факт)

Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)

-0,1%

0,5% (факт)

Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)

-0,1%

0,6% (факт)

12:00 Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)

12:00 Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)

12:00 Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)

12:00 Еврозона — Уровень безработицы (июль)

15:30 Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (июль)

16:45 США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (август)

17:00 США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (август)

17:00 США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)

20:00 США — Число буровых установок от Baker Hughes

Российские события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Факт.

ЛУКОЙЛ — СД (итоги работы в 1П2018, выполнение бюджета и инвестпрограммы в 2018)

16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)

ГАЗПРОМ — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 2кв/1П2018