Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 31 августа 

МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 31 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Прогноз
Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (июль)
1,63 (факт)
Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (август)
0,9% (факт)
Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июль)
-1,8%
-0,1% (факт)
Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
51,3 (факт)
Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (август)
54,2 (факт)
Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (июль)
0,4% (факт)
предв.
Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (август)
-0,5% (факт)
предв.
Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (август)
2% (факт)
Германия — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
-0,4% (факт)
Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
-0,1%
0,5% (факт)
Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
-0,1%
0,6% (факт)
12:00 Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
12:00 Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
12:00 Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
12:00 Еврозона — Уровень безработицы (июль)
15:30 Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (июль)
16:45 США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (август)
17:00 США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (август)
17:00 США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
20:00 США — Число буровых установок от Baker Hughes
Российские события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Факт.
ЛУКОЙЛ — СД (итоги работы в 1П2018, выполнение бюджета и инвестпрограммы в 2018)
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
ГАЗПРОМ — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 2кв/1П2018
Роснефть — СД (согласие на сделку с заинтересованностью)
ОГК-2 — СД (определение закупочной политики общества)