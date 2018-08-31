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Оборот розничной торговли в Подмосковье в январе‑июле вырос на 7,3%
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Оборот розничной торговли в Подмосковье в январе‑июле вырос на 7,3% 

РИАМО + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИАМО
Оборот розничной торговли в Московской области в январе-июле 2018 года составил около 1,28 триллиона рублей, что на 7,3% превышает уровень семи месяцев 2017 года, следует из документа, опубликованного на сайте Мособлстата.
«Оборот розничной торговли в июле 2018 года составил 198,4 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах составляет 108,8% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-июле 2018 года — 1276,5 миллиарда рублей, и 107,3%», — отмечается в сообщении.
При этом оборот розничной торговли в июле 2018 года по сравнению с июнем увеличился на 1,1%.
В январе-июле 2018 года оборот розничной торговли на 98,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка; доля рынков составила 1,4%. Оборот розничной торговли торговых сетей в общем обороте розничной торговли по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составил 72,3%.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в январе-июле 2018 года составил 46%, непродовольственных товаров — 54%.
В организациях розничной торговли, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в июле 2018 года по сравнению с июнем 2018 года из продовольственных товаров в специализированных магазинах увеличилась реализация сахара (на 51,1%), соли (на 23,4%). Из непродовольственных товаров возросла продажа холодильников и морозильников (на 40,2%), мобильных телефонов (на 11,4%), стиральных машин (на 11%); в специализированных магазинах — мебели (на 11,9%).
За июль 2018 года по сравнению с июнем 2018 года увеличились запасы консервов молочных сухих, сублимированных (на 16,1%), мяса животных (на 14,9%) свежего картофеля (на 11,3%); в специализированных магазинах — консервов из мяса и мяса птицы (на 31,6%), растительных масел (на 27,3%), соли (на 12%). Из непродовольственных товаров выросли запасы строительных материалов (на 16,8%), холодильников и морозильников (на 13,9%); в специализированных магазинах — компьютеров (на 24,2%).
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