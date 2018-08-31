Экспорт российской нефти через порты в августе составил 10,7 млн тонн

Игорь Демин. Объем перевалки российской нефти на экспорт в морских портах в августе 2018 года составил 10,7 млн тонн, сообщил RNS официальный представитель «Транснефти»

При этом, согласно предварительным данным, перевалка нефти в Новороссийске составила 2,5 млн тонн, в Усть-Луге (Ленинградская область) — 2,3 млн тонн, в Приморске (Ленинградская область) — 3,1 млн тонн, в Козьмино (Приморский край) — 2,8 млн тонн.

Демин также сообщил, что объем отгрузки дизельного топлива на экспорт составил 1,69 млн тонн, в том числе 390 тыс. тонн в Новороссийске и 1,3 млн тонн в Приморске.

«По предварительным данным, в рамках диспетчерезации «Транснефти» в Новороссийске отгружено 2,5 млн тонн нефти и 390 тыс. тонн дизеля, в Приморске 3,1 млн тонн нефти и 1,3 млн тонн дизеля, Усть-Луга 2,3 млн тонн нефти и Козьмино 2,8 млн тонн нефти», — отметил Демин.

Официальный представитель «Транснефти» добавил, что в настоящее время во всех портах погода рабочая, и отгрузки идут по графику. План месяца по отгрузке выполнен, переходящих позиций нет.