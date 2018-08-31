Рубль умеренно растет доллару и евро в рамках коррекции

МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Рубль на утренних торгах в пятницу умеренно растет к доллару и евро, корректируясь после снижения четверга, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами «завтра» на 11.17 мск снижался на 16 копеек — до 68,08 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 79,52 рубля, следует из данных торгов Московской биржи

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,38% — до 77,72 доллара за баррель.

Рубль продолжает безыдейную диапазонную торговлю в интервале 67,7-68,4 к доллару и 79,3-79,7 к евро, показывая неплохой результат по сравнению с валютами других развивающихся стран, говорят аналитики Росбанка

По их мнению, отчасти поддержку рублю оказывает не только затишье на информационном поле, но и поступательный рост цен на нефть.