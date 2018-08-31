Денежная база РФ в узком определении с 17 по 24 августа снизилась на 0,9%

Москва, 31 августа — «Вести. Экономика». Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 24 августа составил 10,357 трлн рублей против 10,451 трлн на 17 августа, сообщил российский центробанк.

Таким образом, денежная база за этот период сократилась на 93,8 млрд рублей, или на 0,9%.