Денежная база РФ в узком определении с 17 по 24 августа снизилась на 0,9% 

Москва, 31 августа — «Вести. Экономика». Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 24 августа составил 10,357 трлн рублей против 10,451 трлн на 17 августа, сообщил российский центробанк.
Таким образом, денежная база за этот период сократилась на 93,8 млрд рублей, или на 0,9%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.