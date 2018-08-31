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ФСС предупредил компании о штрафах
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ФСС предупредил компании о штрафах 

Время бухгалтера 1 час назад
В свете приближающейся отчетной кампании за 9 месяцев фонд напомнил страхователям об ответственности в случае несоблюдения требований законодательства.
Итак, если компания опоздает со сдачей 4-ФСС, то ее ждет санкция в размере 5 процентов взносов к уплате за минувший квартал. Если вы не сдадите нулевой бланк, то штраф будет минимальным — 1 тыс. рублей.
Если в компании более 25 человек, но она подаст форму на бумаге, то штраф 200 рублей. Таким же штрафом накажут в случае отказа ФСС в предоставлении запрашиваемых документов. Правда, 200 рублей будут взиматься за каждый непредставленный в фонд документ.
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